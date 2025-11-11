O fată de 17 ani a murit la Spitalul de Copii din Timișoara, la o zi după internarea cu stare de somnolență. Poliția a deschis anchetă

O fată în vârstă de 17 ani de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timişoara a murit la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, după ce ar fi ingerat o substanţă. Ea se internase, cu o zi înainte, având o stare de somnolenţă. Medicii au sesizat Poliţia, care acum face cercetări în acest caz.

„La data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 10:32, poliţiştii Secţiei 1 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de un cadru medical cu privire la decesul unei minore, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul «Louis Ţurcanu» din data de 9 noiembrie 2025, care prezenta o stare de somnolenţă. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, trupul neînsufleţit fiind transportat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a transmis, marţi, IPJ Timiş, potrivit News.ro.

În continuare, poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care a survenit decesul.

Potrivit unor surse, fata s-a prezentat la spital în 9 noiembrie, cu stare de somnolenţă, după ce ar fi ingerat o substanţă. O zi mai târziu, ea a murit la spital. Mama fetei le-a spus medicilor şi poliţiştilor că fata se afla într-o depresie încă din perioada pandemiei de COVID.

