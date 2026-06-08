O fată de 18 ani din Cluj-Napoca acuză că a fost drogată și violată la banchetul de absolvire a liceului

O tânără de 18 ani din Cluj-Napoca ar fi fost drogată și agresată sexual la banchetul de absolvire a liceului. Fata a ajuns la spital, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor.

Incidentul ar fi avut loc la finalul petrecerii de absolvire a elevilor de clasa a 12-a de la un liceu privat din Cluj. Părinții tinerei de 18 ani au fost chemați de urgență la local, după ce aceasta s-a simțit rău. Ei spun că au găsit-o dezorientată, fără să își amintească ce s-a întâmplat, motiv pentru care au sunat la 112.

Fata a fost dusă de urgență la spital pentru investigații medicale.

Familia spune că tânăra ar fi fost drogată de alte persoane, dusă într-un parc din apropiere și apoi violată. Părinții le-ar fi indicat anchetatorilor mai multe persoane care s-ar fi aflat în compania fetei în intervalul de timp pe care aceasta nu și-l mai amintește.

Potrivit acestora, printre persoanele implicate s-ar afla și un coleg de clasa al tinerei.

Fata le-ar fi declarat medicilor că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Oamenii legii au deschis acum o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă acuzațiile se confirmă.

Editor : M.B.