O fată de 18 ani din Cluj-Napoca acuză că a fost drogată și violată la banchetul de absolvire a liceului

Incidentul ar fi avut loc la finalul petrecerii de absolvire a elevilor de clasa a 12-a de la un liceu privat din Cluj. Părinții tinerei de 18 ani au fost chemați de urgență la local, după ce aceasta s-a simțit rău. Ei spun că au găsit-o dezorientată, fără să își amintească ce s-a întâmplat, motiv pentru care au sunat la 112.
Fata a fost dusă de urgență la spital pentru investigații medicale.
Familia spune că tânăra ar fi fost drogată de alte persoane, dusă într-un parc din apropiere și apoi violată. Părinții le-ar fi indicat anchetatorilor mai multe persoane care s-ar fi aflat în compania fetei în intervalul de timp pe care aceasta nu și-l mai amintește.
Potrivit acestora, printre persoanele implicate s-ar afla și un coleg de clasa al tinerei.
Fata le-ar fi declarat medicilor că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Oamenii legii au deschis acum o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă acuzațiile se confirmă.