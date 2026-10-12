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O femeie a fost reținută în cazul fetei de 12 ani răpite de pe o stradă din Teleorman

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Este anchetă în Teleorman, după ce o fată de 12 ani a fost răpită de pe stradă de trei bărbați și o femeie. Fata a fost urcată cu forța într-o mașină, iar martorii au sunat imediat la poliție. Fata a fost găsită câteva ore mai târziu, iar femeia care a fost implicată a fost reținută.

Fata de 12 ani se afla pe o stradă din Teleorman, în momentul în care lângă ea a oprit un autoturism. Din mașina respectivă au coborât trei bărbați, femeia a rămas în mașină. Bărbații au luat-o cu forța pe minora de 12 ani, au urcat-o în mașină și s-au făcut nevăzuți.

Momentul însă a fost surprins de mai mulți trecători care au sunat la 112 și au cerut ajutorul polițiștilor, care au trimis imediat mesaj Ro-Alert pentru răpire copil.

În cele din urmă, fata a fost găsită lângă Alexandria, tot în județul Teleorman. Polițiștii, care nu au precizat starea în care a fost găsită minora, au deschis imediat un dosar penal și au început verificările.

A fost găsiă doar femeia implicată în răpire. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă.

Acum, ancheta continuă pentru depistarea celor trei bărbați și pentru a se lua măsurile corespunzătoare împotriva lor.

Editor : M.B.

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