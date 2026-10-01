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O femeie de 47 de ani şi un tânăr de 19 ani care se dădeau drept actori străini au păcălit o buzoiancă să le dea 450.000 de lei

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bancnote de 100 de lei pe o masa
Foto: Getty Images
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O femeie de 47 de ani şi un tânăr de 19 ani, din judeţul Dâmboviţa, au fost duşi la audieri după ce ar fi înşelat o buzoiancă, prezentându-se în mediul online drept actori străini. Victima, în vârstă de 56 de ani, susţine că a pierdut 450.000 de lei, bani pe care i-ar fi transferat pentru presupuse investiţii care promiteau câştiguri considerabile.

Marţi, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Buzău au efectuat două percheziţii la imobilele persoanelor cercetate, în judeţul Dâmboviţa. Acţiunea s-a desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, în baza autorizaţiilor emise de instanţă, ridicând de aici înscrisuri, dispozitive electronice, medii de stocare şi alte mijloace de probă.

Potrivit IPJ Buzău, în perioada 2023-2024, cei doi ar fi abordat femeia online şi ar fi indus-o în eroare, pretinzând că sunt actori străini. Ulterior, ar fi determinat-o să trimită mai multe sume de bani într-un cont bancar, sub pretextul unor investiţii în active producătoare de dobânzi, care i-ar fi garantat câştiguri importante în viitor, relatează News.ro.

Cele două persoane au fost duse la sediul poliţiei, în baza mandatelor de aducere, pentru audieri. Anchetatorii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi a persoanelor vizate.

Editor : M.B.

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