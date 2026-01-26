Live TV

O femeie din București, medic radiolog, a fost găsită moartă în casa ei. Autoritățile au deschis o anchetă

Data actualizării: Data publicării:
bandă de poliție nu treceti
Foto: Inquam Photos / George Călin

O femeie de 39 de ani, medic radiolog, a fost găsită moartă în locuinţa sa din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, de către un bărbat care a sesizat Poliţia. Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti de la Serviciul Omoruri fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

 La data de 24 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat,despre faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1, informează Poliţia Capitalei. 

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Potrivit unor surse Digi24.r0, femeia este medic radiolog.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tragicul eveniment şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Digi Sport
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
palatul parlamentului
Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei
autobuz
Cum a fost găsit copilul de 11 ani dat dispărut prin RO-Alert în București. Mărturia șoferului STB: „Am făcut totul din omenie"
politie masina noaptea girofar
Tânăr de 17 ani, reținut după ce i-a smuls geanta unei femei în București
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de județe, sub cod galben
copil disparut
Mesaj RO-Alert în București, după ce un copil de 11 ani a fost dat dispărut
Recomandările redacţiei
2025-06-23-0686
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de...
Ședință de guvern.
Ședință tensionată a Coaliției, la Guvern. PSD lansează atacuri la...
radu marinescu
Ministrul Justiției explică de ce afaceristul turc a primit permisie...
armata nato soldati trupe tanc
Cel mai mare exercițiu militar al artileriei SUA în Europa are loc și...
Ultimele știri
Rusia introduce un nou model de dronă și desfășoară pe front sistemul Sarma MLRS, rivalul HIMARS
Șeful diplomației germane consideră Rusia cea mai mare amenințare pentru securitatea și libertatea Europei. „Să nu ne lăsăm divizați”
Israelul va redeschide punctul de trecere dintre Gaza și Egipt doar după ce trupul neînsuflețit al ultimului ostatic va fi recuperat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Ucigașul lui Mario Berinde o poate lua de la zero în afara țării, însă familia lui nu scapă de răspundere...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Primăvară polară în România! Ce înseamnă fenomenul şi de ce este periculos, anunţ de ultimă oră
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...