Video O femeie din Caraș-Severin a murit după ce a fost mușcată de câinele familiei, în propria curte. Polițiștii au deschis dosar penal

Data publicării:
câine american bully
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

O femeie în vârstă de 70 de ani a murit, după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în propria curte. Tragedia s-a întâmplat într-o localitate din județul Caraș-Severin. 

Incidentul a avut loc chiar în curtea locuinței familiei. Femeia de 70 de ani a mers să pună mâncare animalului, care face parte dintr-o rasă considerată periculoasă, American Bully.

La un moment dat, câinele a devenit agresiv și a atacat-o. Animalul i-a provocat leziuni foarte grave, iar familia a cerut ajutorul celor de la ambulanță.

La locul incidentului a ajuns și un elicopter SMURD pentru a transporta femeia cât mai repede la spital, în speranța că aceasta va fi salvată, însă leziunile suferite au dus la decesul ei. 

Câinele a fost tranchilizat și eutanasiat. Polițiștii veniți la fața locului au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru faptul că familia nu a luat toate măsurile pentru a-i proteja pe membrii acesteia de animalul considerat periculos.

Atât familia, cât și vecinii au declarat că animalul nu a atacat niciodată o persoană din curtea locuinței și nu înțeleg cum s-a petrecut această tragedie.

