O femeie din Suceava a fost atacată cu un cuţit de soţul cu care este în divorţ, de față cu cei doi copii ai lor

O femeie, medic rezident la Suceava, a fost atacat, vineri, cu un cuţit de soţul cu care este în divorţ. Atacul a avut loc în prezenţa celor doi copii minori ai cuplului. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, relatează News.ro.

Potrivit Monitorului de Suceava, femeia de 33 de ani a fost înjunghiată de mai multe ori de către soţul cu care se află în procedură de divorţ.

Atacul a avut loc când femeia se pregătea să iasă din apartament, alături de cei doi copii, unul de 3 ani şi altul de un an şi patru luni.

„M-a împins în casă, am ţipat foarte tare, atunci m-a lovit cu acel briceag. Cu mâna am reuşit să smulg cuţitul în timp ce el era urcat cu genunchii pe mine. Băiatul cel mare a rămas în casa scării. Băiatul ţipa foarte tare pe casa scării, el a ieşit şi l-a tras în casă, atunci am reuşit să sun la 112”, a povestit femeia pentru jurnaliştii de la Monitorul de Suceava.

Bărbatul a fost prins de către poliţişti pe o stradă în apropiere de sediul Poliţiei municipiului Suceava, fiind reţinut pentru 24 de ore.

Victima a fost transportată la spital, cu multiple plăgi, inclusiv plagă înjunghiată glob ocular stâng.

Femeia a precizat că bărbatul nu este la primul episod violent, mai avânt în trecut ordin de protecţie emis pe numele său.

