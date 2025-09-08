O femeie din Tulcea a fost lovită în față de o vecină. Motivul bizar de la care a pornit conflictul

O femeie din judeţul Tulcea a fost agresată de o vecină care a lovit-o în plină figură pentru că a vrut să deblocheze uşa de acces în boxă ca să poată ieşi soţul său, care rămăsese blocat în interior.

Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea au anunţat, luni, că jandarmii au fost solicitaţi să intervină, de către un bărbat care a reclamat că soţia sa a fost agresată de o vecină.

La faţa locului, jandarmii au identificat victima, în vârstă de 36 de ani, care avea urme de sânge pe faţă, potrivit News.ro.

„Aceasta a declarat că vecina, în vârstă de 47 de ani, i-a reproşat faptul că a blocat uşa de acces către boxa comună cu mai multe obiecte, printre care şi un blat de bucătărie, acesta fiind şi motivul pentru care soţul ei a rămas blocat în boxă. Pe fondul acestor neînţelegeri privind blocarea uşii de acces către boxa comună cu mai multe obiecte, a avut loc un conflict între cele două femei”, au afirmat reprezentanţii IJJ Tulcea.

Ei au adăugat că soţul femeii agresate a rămas blocat în boxă, iar atunci când soţia lui a încercat să elibereze uşa, intenţionând să ducă blatul de bucătărie la container, atunci vecina s-a opus şi a lovit-o în plină figură, fapt ce i-a provocat o sângerare nazală.

Victima a refuzat îngrijirile medicale.

