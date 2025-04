O femeie de 33 de ani din București a fost prinsă de trei ori la volan, în doar zece zile, de același polițist de la Secția 18, deși avea permisul suspendat. În două dintre cazuri, testele rapide au indicat consum de canabis și cocaină, iar a treia oară a încercat să fugă de polițiști și a fost urmărită până când mașina i-a fost blocată. Dacă și ultimul test antidrog va ieși pozitiv, ea riscă arest preventiv pentru 30 de zile.

Femeia a fost depistată în trafic pentru prima dată de un polițist de la Secția 18 care a tras-o pe dreapta pentru că circula haotic. La control, agentul a constatat că aceasta nu avea dreptul de a conduce.

„Avea anumite semne care indicau prezența consumului de stupefiante. Am legitimat-o și așa am aflat că are dreptul de a conduce suspendat”, a declarat Marian Ivan, polițist.

Două zile mai târziu, pentru că agentul îi cunoștea deja mașina și știa că femeia nu are dreptul să conducă, a oprit-o din nou.

„Din nou prezenta semne ca ar fi consumat substante interzise. Ea a motivat că a dorit să se deplaseze către un doctor”, a adăugat el.

De această dată a refuzat testarea cu aparatul DrugTest, motiv pentru care a fost dusă la Institutul de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice. Potrivit unor surse din anchetă, rezultatul a fost pozitiv la cocaină și canabis. Ulterior, ea a fost plasată sub control judiciar.

A treia întâlnire cu poliția s-a petrecut recent, iar femeia a refuzat să oprească la semnalele agenților. A fost urmărită în trafic, iar urmărirea s-a încheiat după ce a intrat cu mașina în autospeciala poliției.

„După ce am pornit semnalele acustice și luminoase am procedat la oprirea forțată a autoturismului. M-am dat jos din mașină, moment în care am observat femeia care încerca să se mute pe scaunul din dreapta, scaunul fiind deja ocupat de pasager”, a relatat polițistul Adrian Pârvu.

Femeia a fost reținută pentru de 24 ore, apoi eliberată. Ea rămâne plasată, însă, sub măsura controlului judiciar. În cazul în care și cel de-al treilea test iese pozitiv la droguri ea riscă să fie arestată preventiv.

Editor : Ș.A.