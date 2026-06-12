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O fetiță de 2 ani din Timiș a suferit arsuri grave după ce a căzut în ceaunul în care se fierbea gem

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Ambulanta-SMURD
Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos

Caz șocant în județul Timiș: o fetiță de doar doi ani a suferit arsuri grave după ce a căzut într-un ceaun în care se fierbea gem. Fetița a fost transportată de urgență la spital, iar medicii au decis să fie transferată cu elicopterul în Capitală. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Accidentul grav s-a petrecut în gospodăria unei familii din localitatea Pietroasa Mare, din județul Timiș. Potrivit primelor informații, se pare că micuța, în vârstă de doar 2 ani, a căzut într-un moment de neatenție într-un ceaun în care se fierbea dulceața.

Echipajele de intervenție au fost alertate printr-un apel la 112. La fața locului a ajuns o ambulanță cu medic, iar în sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD.

Fetița a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul, pentru îngrijiri medicale de specialitate. Aceasta ar fi suferit arsuri de gradele doi și trei pe suprafețe mari ale corpului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a vedea cum s-a produs acest accident casnic.

În paralel, și DGASPC Timiș face propriile verificări.

Editor : M.B.

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