O grenadă a fost găsită de un localnic din Harghita în propria curte

Grenada a fost găsită de un localnic din Livezi-Ciuc. Foto: Facebook/ ISU Harghita

Un bărbat din localitatea Livezi-Ciuc, a găsit, sâmbătă, în curtea proprie case o grenadă de mână ofensivă de provenienţă austro-ungară. Descoperirarea a fost făcută în timp ce acesta efectua lucrări gospodărești, potrivit ISU Harghita.

Pirotehniştii chemaţi la faţa locului au ridicat și depozitat în siguranță elementul de muniție, urmând ca acesta să fie distrus la o dată ulterioară.

ISU atrage atenția populației că în cazul în care se întâmplă să găsească obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce seamănă cu elemente de muniţie neexplodată, trebuie să respecte următoarele reguli:

  • nu le mișcați de pe locurile pe care se află;
  • nu le desfaceți şi nu le predați operatorilor economici;
  • nu le introduceți în clădiri, încăperi sau locuinţe;
  • nu le folosiți pentru improvizarea diferitelor ornamente;
  • nu le loviți, nu le tăiați şi nu le demontați;
  • nu folosiți focul deschis în apropierea acestora.

