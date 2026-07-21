O grupare care transporta migranţi din Grecia, prin Bulgaria şi România, a fost destructurată. Șapte persoane au fost arestate

O reţea care transporta migranţi din Grecia către Italia, prin Bulgaria şi România, a fost destructurată, în cadrul unei operaţiuni sprijinite de Europol. Gruparea era coordonată de cetăţeni sirieni şi egipteni şi utiliza maşini închiriate, furate sau înmatriculate pe numele unor terţi.

„Autorităţile din Bulgaria, Grecia, Ţările de Jos şi România au desfăşurat acţiuni coordonate împotriva unui grup de criminalitate organizată suspectat de trafic de migranţi prin Balcani, folosind vehicule închiriate, furate sau înmatriculate fraudulos”, anunţă, marţi, Europol, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, ancheta a vizat o reţea infracţională formată în principal din cetăţeni sirieni şi egipteni, suspectaţi că organizau transportul ilegal al migranţilor din Grecia, prin Bulgaria şi România, facilitând ulterior continuarea călătoriei acestora către Italia.

Operaţiunea a avut loc la data de 16 iulie 2026, activităţile operative fiind desfăşurate în Salonic şi Atena (Grecia), Sofia (Bulgaria), Bucureşti (România) şi Etten-Leur (Ţările de Jos).

Acţiunea coordonată a dus la arestarea a şapte suspecţi, cinci în Grecia, unul în Bulgaria şi unul în Ţările de Jos.

Până în prezent, autorităţile au asociat grupul cu 12 cazuri de trafic de migranţi depistate în perioada februarie - iulie 2026. Alte patru incidente anterioare fac obiectul investigaţiilor, existând suspiciunea că sunt legate de aceeaşi reţea infracţională.

Potrivit anchetatorilor, migranţii transportaţi erau, în majoritate, cetăţeni egipteni, irakieni şi sirieni.

Reţeaua infracţională s-a adaptat continuu pentru a reduce riscurile.

Europol transmite că, pentru a transporta migranţi peste graniţe, suspecţii ar fi recurs la următoarele metode:

transportarea migranţilor cu vehicule de mici dimensiuni prin Grecia, Bulgaria şi România, înainte de a-i transfera în camioane pentru etapa finală a călătoriei către Italia;

închirierea de vehicule folosind documente de identitate autentice şi falsificate, fără a le mai returna ulterior;

achiziţionarea şi înmatricularea autoturismelor pe numele unor terţi sau al unor firme paravan;

utilizarea unor vehicule furate, provenite în principal din Grecia.

„Anchetatorii consideră că reţeaua opera prin intermediul unor celule dedicate în Grecia, Bulgaria şi România, membrii acesteia deplasându-se frecvent prin Balcani pentru a coordona rutele de trafic”, arată Europol.

La operaţiune au participat următoarele autorităţi:

Bulgaria: Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră;

Grecia: Poliţia Elenă - Direcţia pentru Străini din Salonic;

Ţările de Jos: Jandarmeria Regală a Ţărilor de Jos;

România: Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate (DIICOT).

Editor : A.C.