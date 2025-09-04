Live TV

O mașină a luat foc în mers pe DN 17, județul Suceava. Flăcările au cuprins întreg vehiculul. Traficul este complet blocat

Data publicării:
whatsapp-image-2025-09-04-at-19-53-02
Mașină în flăcări. Foto via News.ro

O mașină care circula pe DN 17, în județul Suceava, a luat foc joi seară. Doi tineri aflați în interior au reușit să iasă la timp, însă flăcările au cuprins întreg vehiculul. Traficul este complet blocat pe ambele sensuri pentru intervenția pompierilor, potrivit News.ro.

„Incendiu autoturism în zona localităţii Ilişeşti (DN17). Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Suceava cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă”, a transmis, joi, ISU Suceava.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la întreg autoturismul.

„Se lucrează pentru lichidare. Traficul rutier momentan este blocat pe ambele sensuri pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, a mai transmis sursa citată.

În autoturism se aflau doi tineri care s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Roman Abramovich's yacht, Eclipse, Marmaris, Turkey - 14 Jan 2025
5
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
'Train With The Army' Event In Krakow, Poland - 05 Jul 2025
SUA taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru...
Nicușor Dan, președintele României.
Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără...
coiful de aur cotofenesti
Tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents: procurorii olandezi renunță...
giorgio armani
Giorgio Armani, un „european convins”: „Naționalismul divizează”. Ce...
Ultimele știri
Patru tablouri de Henri Matisse, aduse la București sub măsuri stricte de securitate. Vor fi expuse alături de lucrările lui Pallady
Nicuşor Dan, în apărarea magistraților: „Chiar au muncit mult în anii ăştia; să-i înjurăm nu e sănătos pentru democraţie”
Zelenski spune că Trump este „foarte nemulţumit” că Ungaria şi Slovacia cumpără petrol rusesc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
parlamentul republicii moldova
Incendiu în Parlamentul din Republica Moldova
berlin masina
O mașină a intrat într-un grup de copii în Berlin
A liger a cross between at lion and tiger at the Siberian Tiger Park Harbin Heilongjiang China
Copil de 5 ani mușcat de un ligru la zoo în Suceava. Incidentul vine după ce o fetiță a fost atacată de o maimuță
explozie la fabrica sebes
Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeş. Martor: „Era o problemă mecanică”
barbat sydney
Un bărbat a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney: „Au scos armele de foc”
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de România pe dobânzi în primele șapte luni din 2025. Cât a ajuns datoria țării și cu cât...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
Adevărul
Nicușor Dan, despre viața sub pază: „Anunți când cumperi mălai, discuțiile cu copiii sunt cenzurate”
Playtech
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Un nou incident diplomatic. Simion: Viktor Orban este „conducătorul Europei”. Val de jigniri la adresa...
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...