O mașină a luat foc în mers pe DN 17, județul Suceava. Flăcările au cuprins întreg vehiculul. Traficul este complet blocat

O mașină care circula pe DN 17, în județul Suceava, a luat foc joi seară. Doi tineri aflați în interior au reușit să iasă la timp, însă flăcările au cuprins întreg vehiculul. Traficul este complet blocat pe ambele sensuri pentru intervenția pompierilor, potrivit News.ro.

„Incendiu autoturism în zona localităţii Ilişeşti (DN17). Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Suceava cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă”, a transmis, joi, ISU Suceava.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la întreg autoturismul.

„Se lucrează pentru lichidare. Traficul rutier momentan este blocat pe ambele sensuri pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, a mai transmis sursa citată.

În autoturism se aflau doi tineri care s-au autoevacuat şi nu necesită îngrijiri medicale.

