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Video O mașină a luat foc în mers și a ars complet pe șoseaua care leagă București de Giurgiu

Data publicării:
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Foto: ISU Giurgiu
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O mașină a luat foc în mers și a ars complet pe șoseaua națională care leagă Bucureștiul de ieșirea din țară, de la Giurgiu. Incidentul a avut loc înainte ca pompierii să ajungă și să reușească să stingă flăcările.

O femeie era la volan, iar în momerntul în care a văzut că de sub capotă iese fum, a tras pe dreapta și a ieșit rapid din mașină. A cerut ajutorul pompierilor, însă până au ajuns aceștia, incendiul s-a extins. 

Cauza probabilă este un scurtcircuit. Salvatorii recomandă verificări periodice ale autoturismelor. 

Editor : A.C.

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