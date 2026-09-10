O mașină a luat foc în mers și a ars complet pe șoseaua națională care leagă Bucureștiul de ieșirea din țară, de la Giurgiu. Incidentul a avut loc înainte ca pompierii să ajungă și să reușească să stingă flăcările.

O femeie era la volan, iar în momerntul în care a văzut că de sub capotă iese fum, a tras pe dreapta și a ieșit rapid din mașină. A cerut ajutorul pompierilor, însă până au ajuns aceștia, incendiul s-a extins.

Cauza probabilă este un scurtcircuit. Salvatorii recomandă verificări periodice ale autoturismelor.

Editor : A.C.