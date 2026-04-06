Reprezentanţii Sindicatului Europol au publicat pe rețelele sociale imagini cu o maşină de poliţie care a luat foc în trafic pe un bulevard din Iaşi. Ei spun că autospecialele de poliţie se află într-o stare precară pentru că mentenanţa acestora este adesea superficială din lipsă de fonduri. Ei susţin că problemele majore precum cele de la sistemul electric sau sistemul de direcţie sunt ignorate până devin pericole reale. Reprezentanţii IGPR au reacţionat spunând că maşinile de poliţie sunt monitorizate permanent și că sunt supuse periodic verificărilor tehnice şi lucrărilor de mentenanţă.

Reprezentanţii Sindicatului Europol au anunţat că, duminică seară, pe Bulevardul Bucium din Iaşi, o maşină de poliţie a fost cuprinsă de flăcări în plin trafic.

„Înregistrarea evenimentului s-a viralizat rapid în mediul online, însă ceea ce şochează nu este incendiul, ci lipsa totală de reacţie a trecătorilor. În timp ce unul dintre colegii noştri se lupta singur cu focul, încercând să-l stingă cu un extinctor, oamenii fie au trecut nepăsători pe lângă el, fie au preferat să filmeze totul pentru reţelele de socializare, expunând chiar opinii care nu-i onorează”, spun sindicaliștii în postarea de pe Facebook care însoțește înregistrarea video.

Ei au tras un semnal de alarmă privind starea precară a autospecialelor de poliţie.

„Un aspect la fel de grav, trecut prea uşor cu vederea, este starea tehnică precară a autospecialelor de poliţie. Din cauza lipsei cronice de fonduri, mentenanţa acestor vehicule este adesea superficială, iar problemele majore, precum cele la sistemul electric, sistemul de direcţie, de rulare sau de frânare, sunt ignorate până devin pericole reale. Neglijenţa în întreţinere flotei auto a unităţilor de poliţie nu doar că afectează eficienţa sau imaginea instituţiei, ci pune în pericol vieţile poliţiştilor”, a potrivit Europol.

Maşina de poliţie a fost distrusă în incendiu.

Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române au reacţionat în urma acuzaţiilor lansate de Sindicatul Europol privind starea maşinilor de poliţie.

„Autospecialele aflate în dotarea instituţiei sunt monitorizate permanent, supuse periodic verificărilor tehnice şi lucrărilor de mentenanţă, fiind întreprinse constant demersuri administrative pentru menţinerea acestora într-o stare optimă de funcţionare”, a transmis IGPR, potrivit News.ro.

Reprezentanţii IGPR au adăugat că în privinţa incidentului de la Iaşi, circumstanţele producerii incendiului urmează să fie stabilite în urma verificărilor tehnice de specialitate.

De asemenea, IGPR recomandă cetăţenilor să nu se apropie atunci când o maşină ia foc pentru a nu se răni.

„Totodată, reiterăm faptul că, în astfel de situaţii, siguranţa cetăţenilor este prioritară. Incendiile izbucnite la autovehicule pot deveni extrem de periculoase într-un timp foarte scurt, existând riscul extinderii focului, al producerii unor explozii sau al degajării de fum toxic, toate acestea putând pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate în apropiere. Din acest motiv, recomandarea fermă este ca persoanele aflate în apropiere să păstreze distanţa faţă de locul incidentului şi să evite apropierea, pentru a nu se expune unor riscuri şi pentru a nu îngreuna intervenţia echipajelor de urgenţă”, au mai spus reprezentanţii IGPR.

