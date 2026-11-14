O nouă țintă aeriană detectată în zona Insulei Șerpilor. Trei mesaje Ro-Alert în Tulcea, în mai puțin de șase ore

Două mesaje Ro-Alert au fost emise sâmbătă dimineață pentru populația din județul Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Este a treia alertă în mai puțin de șase ore, după ce vineri seară o altă țintă aeriană a fost detectată la sud-est de insulă, în spațiul aerian ucrainean.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta aeriană în dimineața zilei de sâmbătă, 14 noiembrie, în zona Insulei Șerpilor.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea. Primul mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 04:45.

Ulterior, la ora 05:39, autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-ALERT, de această dată pentru populația din zona de nord a județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:52, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Editor : A.P.