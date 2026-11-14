Live TV

O nouă țintă aeriană detectată în zona Insulei Șerpilor. Trei mesaje Ro-Alert în Tulcea, în mai puțin de șase ore

Data publicării:
Avioane F-16
Avioane F-16 ale României. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două mesaje Ro-Alert au fost emise sâmbătă dimineață pentru populația din județul Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în zona Insulei Șerpilor. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Este a treia alertă în mai puțin de șase ore, după ce vineri seară o altă țintă aeriană a fost detectată la sud-est de insulă, în spațiul aerian ucrainean.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat ținta aeriană în dimineața zilei de sâmbătă, 14 noiembrie, în zona Insulei Șerpilor.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea. Primul mesaj RO-ALERT a fost transmis la ora 04:45.

Ulterior, la ora 05:39, autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-ALERT, de această dată pentru populația din zona de nord a județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:52, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
1
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
5
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...
Jannik Sinner, prins la hotel cu o jurnalistă, în timp ce iubita își serba ziua de naștere la Copenhaga
Digi Sport
Jannik Sinner, prins la hotel cu o jurnalistă, în timp ce iubita își serba ziua de naștere la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avioane F-16
Țintă aeriană detectată la sud-est de Insula Șerpilor: mesaj Ro-Alert în zona de nord a județului Tulcea, două avioane F-16 ridicate
radu oprea
MapN are în instruire 2.000 de militari voluntari în acest an. Radu Oprea: „Ținta este de peste 120.000 de militari activi până 2044”
mesaj ro-alert
Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea, după detectarea unor posibile drone
ro alert
RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. O dronă a fost văzută apropiindu-se de graniţă
radu miruta nato
Miruță propune ca 20% din banii recuperați de MApN să fie folosiți pentru actualizarea pensiilor militare: Este o obligație, nu un moft
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu inquam george calin
Oana Gheorghiu avertizează că PSD transmite un mesaj „periculos”...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Mesajul lui George Simion înainte de protestul AUR pentru susținerea...
Romania: the gold rush could cost the Romanian state at least 2 billion Dollars
România câștigă definitiv procesul Roșia Montană. Statul român nu va...
CERNAVODA - CENTRALA NUCLEARA - VIZITA PRIM-MINISTRU - 7 NOI 202
România produce din nou energie cu ambele reactoare de la Cernavodă...
Ultimele știri
Explozie într-un imobil din Iași, după o acumulare de gaze. O persoană a ajuns la spital cu arsuri pe 20% din corp
Două petroliere au luat foc după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul Iranului
Începe Postul Crăciunului 2026. Alimentele interzise și semnificația celor 40 de zile de pregătire pentru Nașterea Domnului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt magnet pentru noroc până pe 22 noiembrie. Atrag succesul la orice pas
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Fanatik.ro
LIVE / Ion Ţiriac şi David Popovici inaugurează noua arenă din complexul de la Otopeni! Investiţie uriaşă...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Cele mai mari regrete ale lui MM Stoica la FCSB: „Asta-mi reproșez cel mai mult!”
Adevărul
„Am fost confundat cu un nepalez. Doar 10 ore pe zi, nu 12”. Ce ofertă controversată de muncă a primit un...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
A greșit o comandă de pizza și se aștepta să fie certată. Ce a urmat i-a schimbat viața pentru totdeauna
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Elina Svitolina, genială după ce a trimis-o acasă pe Aryna Sabalenka
Pro FM
Scandal monstru în turneul lui Usher și Chris Brown. Cei doi artiști nu se mai suportă, iar mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, mărturisiri despre cei doi copii ai săi: „Mi s-a ridicat un văl de pe ochi”. Cum i-a schimbat...
Adevarul
Meseria din spatele conturilor OnlyFans, plătită cu 2.500 de euro lunar
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. 15 ani lucrați în condiții speciale vor fi recunoscuți
Digi FM
Oana Pellea, critici la adresa lui Nicușor Dan, după controversele din ultimele zile: "Nu v-am votat ca să ne...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Salariul fabulos pe care îl încasează Mariska Hargitay pentru „Law & Order: SVU”. Cât câștigă actrița pentru...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...