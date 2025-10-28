Cozi impresionante de creștini ortodocși s-au aflat, și marți după-amiază, în fața Catedralei Naționale, pentru a vizita cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. Peste 40.000 de oameni au trecut prin Altar, în ultimele 48 de ore. Până vineri, pelerinii au un privilegiu rar: pot păși în Altar, un spațiu deschis doar în aceste zile, anunță Digi24.

Catedrala Mânturii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.

Mii de oameni şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale. Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice.

Propunerile pentru o catedrală națională în această țară cu aproximativ 19 milioane de locuitori au fost avansate de mai bine de un secol, dar realizarea lor a fost împiedicată de două războaie mondiale și de deceniile de regim comunist, care a încercat să suprime religia. Biserica Ortodoxă Română a numit catedrala „un simbol al identității naționale”, au scris jurnaliștii de la The Independent, care au relatat pe larg despre fenomenul inaugurării.

Situată în spatele impunătorului Palat al Poporului construit de fostul lider comunist Nicolae Ceaușescu, construcția catedralei a început în cele din urmă în 2010, iar altarul său a fost sfințit în 2018. Până în prezent, costul acesteia s-a ridicat la 270 de milioane de euro (313 milioane de dolari).

România este una dintre cele mai pioase țări din Uniunea Europeană, cu aproximativ 85% din populație identificându-se ca fiind religioasă, precizează presa britanică.

