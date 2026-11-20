O pacientă a căzut, vineri, de la etajul Secţiei de Neurologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, fiind în stare gravă, a spus purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Călin Boar, citat de Agerpres.

Femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), unde primeşte îngrijiri medicale şi este supusă unei investigaţii computer-tomografice (CT).

„Doamna doctor Roman confirmă informaţiile privind incidentul şi precizează că pacienta a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), unde se află în prezent şi primeşte îngrijiri medicale. Aceasta urmează să ofere o declaraţie în cursul zilei de mâine, pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment", a spus Călin Boar.

Deocamdată, nu se cunosc împrejurările în care pacienta a căzut de la etajul Secţiei de Neurologie.

Editor : M.B.