O persoană a fost găsită moartă pe șoseaua Mihai Bravu din București. Ce spune Poliția Data actualizării: 19.11.2026 11:06 Data publicării: 19.11.2026 10:27 Foto: InquamPhotos/George Călin Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Brigada Rutieră a fost sesizată, joi dimineaţă, prin apel 112, cu privire la prezenţa unei persoane pe partea carosabilă a şoselei Mihai Bravu. „La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Brigăzii Rutiere, care au constatat că persoana în cauză era decedată”, informează Brigada Rutieră a Capitalei. Poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care a survenit decesul. Editor : A.C. Etichete: bucuresti politia romana persoana decedata Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Un cutremur de magnitudine 5,7 a avut loc în zona seismică Vrancea, la ora 02:48. Seismul... 2 „Te rog să nu mă uiți astăzi cu restul de 10”. Călin Georgescu este interesat direct de... 3 Bolojan, despre comisia parlamentară pentru anchetarea folosirii mașinii SPP la nunta... 4 Raed Arafat explică de ce nu s-a emis mesaj RO-Alert pentru cutremur: „Sunt convins că am... 5 Neacşu: Nu poţi să ceri unui manager de societate de stat de top să aibă o indemnizaţie...