Brigada Rutieră a fost sesizată, joi dimineaţă, prin apel 112, cu privire la prezenţa unei persoane pe partea carosabilă a şoselei Mihai Bravu.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Brigăzii Rutiere, care au constatat că persoana în cauză era decedată”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care a survenit decesul.

Editor : A.C.