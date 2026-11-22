O persoană aflată în Arestul Poliţiei Maramureş a încercat să se sinucidă, fiind transportată la spital, a anunțat duminică seara purtătorul de cuvânt al IPJ, Mihaela Ardelean.

Poliţiştii de la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă au intervenit de îndată, a precizat ea.

„Din primele verificări a reieşit că persoana în cauză a confecţionat mai multe fâşii din materialul textil al unui cearceaf, pe care ar fi intenţionat să le utilizeze la săvârşirea unui gest suicidar. Poliţiştii au observat situaţia şi au intervenit prompt, reuşind să împiedice producerea unui eveniment cu consecinţe grave şi să înlăture imediat pericolul la care era expusă persoana privată de libertate. În urma intervenţiei, persoana în cauză nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale de urgenţă, nefiind necesară intervenţia unui echipaj medical", a transmis Ardelean, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, s-au dispus măsurile necesare pentru monitorizarea şi siguranţa persoanei respective, precum şi pentru prevenirea producerii unor situaţii similare.

Editor : M.B.