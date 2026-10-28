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O persoană din Caraș-Severin care a furat o armă de vânătoare şi 10 cartuşe este căutată cu drone şi camere cu termoviziune

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Poliţişti, jandarmi, voluntari şi un câine de urmă caută miercuri o persoană bănuită că a furat dintr-o locuinţă din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin, o armă de vânătoare şi zece cartuşe. Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie, pentru eficientizarea operaţiunilor, sunt utilizate drone şi camere cu termoviziune.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin anunţă, miercuri dimineaţă, că desfăşoară activităţi specifice de căutare pentru depistarea unei persoane bănuite de sustragerea unei arme de vânătoare şi a muniţiei aferente, dintr-o locuinţă situată în satul Poiana Lungă, comuna Cornereva.

„La activităţile de căutare participă poliţişti din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului, sprijiniţi de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin şi de voluntari. Pentru eficientizarea operaţiunilor sunt utilizate drone, camere cu termoviziune şi un câine de urmă”, precizează sursa citată.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au obţinut indicii despre identitatea persoanei bănuite şi acţionează pentru localizarea şi depistarea acesteia.

„Din verificările efectuate a reieşit că, în perioada 21–25 octombrie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns într-o locuinţă din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, prin forţarea uşii de acces, iar dintr-o cutie metalică în care erau păstrate legal două arme de vânătoare ar fi sustras una dintre acestea, precum şi zece cartuşe”, menţionează sursa citată.

Având în vedere că arma sustrasă nu a fost recuperată, poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu încerce să abordeze sau să imobilizeze persoana căutată şi să nu se apropie de aceasta dacă o observă. Orice informaţie care poate contribui la localizarea persoanei trebuie comunicată de îndată Poliţiei, la numărul unic de urgenţă 112.

Poliţiştii continuă activităţile pentru depistarea persoanei bănuite, recuperarea bunurilor sustrase şi clarificarea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

Editor : M.B.

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