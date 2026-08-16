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Video O persoană a murit înecată în mare, la Olimp, iar alta este dată dispărută. Anunțul salvamarilor

Data actualizării: Data publicării:
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O persoană a murit, duminică, înecată în mare, în zona staţiunii Olimp. Vasile Borteș, șeful Salvamarilor din sudul litoralului, a declarat, duminică, la Digi24, că o altă persoană este dispărută.

„Pe plaja din Olimp, în dreptul hotelului Muntenia, au intrat în apă 3 tineri cu vârste între 18 și 25 de ani. Unul a fost scos de salvamari, al doilea a fost scăpat din mână de salvamari iar al treilea a rămas în apă. Avem un dispărut și unul este declarat decedat”, a anunțat Vasile Borteș. 

Pompierii au precizat, anterior anunțului, că una dintre persoane a fost scoasă din apă de către salvamari, iar cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au început manevrele de resuscitare. 

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină după ce două persoane ar fi dispărut în mare, în zona Faleza Olimp.  

La faţa locului s-au deplasat pompierii cu ambarcaţiunea de la Mangalia şi o maşină de stingere. 

Editor : A.C.

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