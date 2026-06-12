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O şicanare în trafic începută în Botoşani s-a terminat cu un accident în Iaşi. Un tânăr de 18 ani a ajuns în stare gravă la spital

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Foto: IGSU

Un conflict în trafic început joi noaptea, în Botoşani, s-a încheiat cu un accident violent produs pe strada Ion Creangă din Iaşi. În urma impactului au fost rănite două persoane, dintre care una transportată în stare gravă la spital.

Potrivit ISU Iaşi, accidentul s-a produs în apropierea Ateneului din Iaşi şi a mobilizat mai multe echipaje de pompieri, descarcerare şi ambulanţă.

La sosirea salvatorilor, una dintre victime era încarcerată într-unul dintre autoturisme şi a fost extrasă de echipele de intervenţie, relatează Agerpres.

„În urma intervenţiei echipajelor operative la accidentul rutier produs în municipiul Iaşi, pe strada Ion Creangă, în care au fost implicate două autoturisme şi şase persoane, bilanţul provizoriu indică două victime”, a transmis ISU Iaşi.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat pentru Agerpres că un tânăr de 18 ani, pasager pe bancheta din spate, a suferit leziuni grave. Acesta a fost transportat cu echipajul de Terapie Intensivă Mobilă şi internat la Terapia Intensivă de la Clinica de Chirurgie Toracică.

„Pacientul a fost diagnosticat cu hemopneumotorax bilateral, drenat, precum şi fracturi costale, fractură de bazin şi contuzii toraco-abdominale”, a explicat Diana Cimpoeşu.

Cea de-a doua victimă, un bărbat de 32 de ani, a suferit multiple contuzii şi arsuri chimice la nivelul ochilor după ce, potrivit Dianei Cimpoeşu, în conflict ar fi fost folosit şi spray lacrimogen.

„Din informaţiile pe care le avem, accidentul s-ar fi produs intenţionat, pe fondul unor conflicte mai vechi între şoferi. Ulterior, unul dintre participanţi ar fi folosit spray lacrimogen", a spus Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD Iaşi.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanţele producerii accidentului şi pentru a verifica dacă impactul a fost provocat intenţionat.

Editor : M.B.

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