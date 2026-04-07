O vânătoare de ouă de Paște s-a transformat într-o descoperire macabră, după ce o familie a găsit un craniu uman lângă Los Angeles

O vânătoare de ouă de Paște a luat o turnură neașteptată.

O familie care participa la o vânătoare de ouă de Paște într-un parc din apropiere de Los Angeles a descoperit un craniu uman. Incidentul a declanșat o anchetă a autorităților.

În jurul orei 17:00, duminică, o familie a descoperit rămășițele umane în timpul căutării ouălor de Paște în Parcul DeForest din Long Beach, California, potrivit presei locale, citate de The Guardian.

Poliția din Long Beach a confirmat descoperirea pentru publicația The Guardian, precizând într-un comunicat emis marți că biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a intervenit la fața locului și că „rămășițele au fost confirmate ca fiind umane”.

Într-un comunicat propriu, emis tot marți, biroul medicului legist a confirmat, de asemenea, descoperirea, precizând că agenția a recuperat „un craniu uman, aflat în stare avansată de descompunere, și o mandibulă” și că investighează rămășițele.

Instituția a precizat că a atribuit craniului denumirea „Unidentified Doe #196” și că a transportat rămășițele la centrul de științe criminalistice pentru investigații suplimentare.

Locuitorii din zonă și-au exprimat șocul față de descoperirea macabră, care a avut loc în timpul unei activități tradiționale pentru copii. Fernando Guzman a declarat pentru ABC7: „Îmi pare rău pentru copiii care au văzut asta. E foarte rău.”

La rândul său, un alt locuitor, Gabriel Rivas, a spus pentru aceeași sursă: „Eu și prietena mea trecem pe aici tot timpul și alergăm. Ni se pare un traseu sigur, așa că e surprinzător.”

Descoperirea de duminică vine după un anunț recent al biroului șerifului din comitatul Sonoma, California, care a confirmat că rămășițele umane descoperite pe o plajă în 2022 aparțineau unui bancher dispărut, văzut ultima dată în 1999.

Editor : M.I.

