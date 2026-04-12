Live TV

Obiceiuri și tradiții în ziua de Paște 2026, explicate de preot. Care este ritualul central al sărbătorii

Data publicării:
Tradiții și obiceiuri de Paște 2026.
Tradiții și obiceiuri de Paște 2026.
Din articol
Semnificația religioasă a Paștelui Cele mai importante tradiții în ziua de Paște 2026

Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, marcând Învierea lui Iisus Hristos - simbol al triumfului vieții asupra morții. Pentru credincioși, această zi are o încărcătură spirituală profundă, fiind asociată cu ideea de renaștere, speranță și consolidarea credinței. În acest context, familiile se reunesc pentru a celebra împreună, iar tradițiile pascale sunt păstrate cu grijă și transmise din generație în generație. Preotul Marius Oblu a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt cele mai importante obiceiuri și semnificații ale acestei zile.

Sărbătoarea constituie un moment de apropiere și reflecție, dar și de conservare a tradițiilor moștenite, care conferă identitate și continuitate comunităților creștine.

Semnificația religioasă a Paștelui

Considerat momentul central al credinței creștine, Paștele marchează Învierea lui Iisus Hristos și reafirmă legătura dintre om și Dumnezeu. Termenul „Paște” provine din tradiția ebraică și este tradus prin „trecere”, făcând referire atât la traversarea Mării Roșii de către poporul evreu, spre pământul făgăduinței, cât și la trecerea către o nouă existență, oferită de Hristos prin jertfa și Învierea Sa.

Semnificația acestei zile este asociată cu triumful vieții asupra morții, al luminii asupra întunericului și al binelui asupra răului. Dincolo de dimensiunea religioasă, sărbătoarea capătă valențe spirituale profunde, reunind comunitățile și consolidând legătura dintre tradiție și prezent, într-un cadru marcat de solemnitate și comuniune.

Cele mai importante tradiții în ziua de Paște 2026

De-a lungul timpului, românii au păstrat numeroase practici cu o puternică încărcătură simbolică, transformând această sărbătoare într-un moment dedicat reflecției, apropierii sufletești și bucuriei petrecute în familie.

Lumina Sfântă - simbol al Învierii

„Unul dintre cele mai importante ritualuri ale Paștelui este primirea luminii sfinte, considerată simbol al biruinței lui Hristos asupra morții și al renașterii spirituale. În noaptea de Paște, credincioșii participă la slujba oficiată la miezul nopții, în cadrul căreia primesc lumina adusă din Sfântul Altar.

Ulterior, aceasta este dusă în locuințe și aprinsă în case, fiind percepută drept un semn al credinței, al protecției și al speranței. Totodată, lumina sfântă amintește de miracolul Învierii și de victoria vieții asupra morții.

Masa de Paște

Masa de Paște constituie un alt moment central al sărbătorii, aducând împreună membrii familiei după perioada Postului Mare. Preparatele tradiționale ocupă un loc esențial pe masa festivă - pasca, friptura de miel, drobul, cozonacul și ouăle roșii - fiecare având o semnificație simbolică aparte.

În numeroase comunități, înainte de a fi consumate, aceste alimente sunt duse la biserică pentru a fi sfințite, primind binecuvântarea preotului și conferind astfel mesei o dimensiune sacră.

Ciocnitul ouălor - tradiție și simbol al vieții

Ciocnitul ouălor, practicat în ziua de Paște, se numără printre cele mai răspândite și apreciate obiceiuri din România, având o puternică încărcătură simbolică și religioasă. Participanții aleg câte un ou vopsit și îl lovesc de cel al partenerului, încercând să îl păstreze intact. Potrivit tradiției, cel al cărui ou rămâne întreg este considerat norocos și protejat pe parcursul anului.

Obiceiul este însoțit de salutul pascal „Hristos a înviat!” - „Adevărat a înviat!”, care conferă momentului o semnificație spirituală și consolidează sentimentul de apartenență la comunitate.

Obiceiuri în comunitate de Paște

Pe lângă tradițiile religioase, există și obiceiuri populare păstrate în timp. Iepurașul de Paște, deși fără origine religioasă, este asociat cu darurile oferite copiilor. În anumite zone, se practică stropitul fetelor cu apă sau parfum, considerat un ritual al purității și sănătății. De asemenea, în unele comunități, copiii merg din casă în casă și sunt răsplătiți cu ouă roșii și dulciuri”, a explicat Părintele

Un alt obicei, întâlnit mai ales în mediul rural, este vizitarea cimitirelor în dimineața zilei de Paște, pentru aprinderea lumânărilor și comemorarea celor apropiați. Paștele nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment care aduce în prim-plan valorile familiale și tradițiile. Este o zi în care credința și obiceiurile se împletesc, oferind un sentiment de liniște, speranță și apropiere.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Digi Sport
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
Descarcă aplicația Digi Sport
