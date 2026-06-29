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Video Obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara, discutate în ședința CSAT convocată de președintele țării de la ora 15:00

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Ședință CSAT
Ședință CSAT. Foto: presidency.ro
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Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Pe agenda şedinţei se află stabilirea obiectivelor României la Summitul NATO de la Ankara din 2026, precum şi forţele şi mijloacele Armatei României care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026 şi forţele şi mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027.

În şedinţa CSAT se va mai discuta şi despre implicaţiile pentru continuitatea serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru securitatea spaţiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigaţie aeriană, prin Sentinţa nr. 360 din 27.02.2026.

„În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, se arată în comunicatul oficial.

Editor : Ș.R.

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