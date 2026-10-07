O femeie fără nicio pregătire medicală făcea mai multe proceduri estetice, printre care și măriri ale organelor sexuale masculine cu acid hialuronic, într-un salon de tatuaje din Constanța. Femeia, care făcea ilegal intervențiile, a fost reținută de anchetatori și apoi plasată sub control judiciar.

Femeia a intrat în atenția polițiștilor după ce a publicat online intervențiile pe care le făcea într-un salon de piercing și tatuaje. Deși nu este medic, ea făcea proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de mărire a organelor sexuale pentru bărbați, care le puteau pune în pericol sănătatea.

Costurile acestor proceduri porneau de la 500 de lei – cele mai simple, iar cele mai complexe puteau ajunge și la 6.000 de lei. Acest salon a devenit faimos în rândul bărbaților care veneau din toată țara pentru aceste intervenții.

Femeia a fost reținută 24 de ore și dusă în fața magistraților din Constanța, care au decis să fie cercetată sub control judiciar.

Editor : A.C.