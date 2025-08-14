Live TV

Video Operațiune dificilă pe o plajă din Constanţa: Două persoane luate de curenţi au fost salvate de jandarmi

Data actualizării: Data publicării:
salvare
Sursa: captură video

Două persoane care au fost luate de curenţi, joi, pe o plajă din municipiul Constanţa, au fost salvate de jandarmi.

„În această seară, în jurul orei 20:30, în timp ce asigurau măsurile de ordine şi siguranţă publică la evenimentele publice care se desfăşurau pe o plajă din municipiul Constanţa, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa au fost înştiinţaţi de către o persoană panicată despre faptul că în largul mării sunt două persoane pe un colac şi nu reuşesc să ajungă la mal", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa și citată de Agerpres.

Jandarmii s-au deplasat la locul solicitării. Între timp, cele două persoane au fost purtate de valuri şi curenţi mai aproape de dig.

„În acel moment, jandarmii au intervenit şi, aruncând o frânghie, au reuşit să apropie colacul de dig şi apoi, cu mare dificultate din cauza valurilor, să-i aducă pe cei doi în siguranţă pe mal", se mai menţionează în informarea transmisă de IJJ Constanţa.

Editor : M.B.

