Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române derulează, miercuri, a treia zi a Operaţiunii Jupiter şi pun în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie, în București şi în mai multe judeţe. Sunt vizate zeci de infracţiuni, iar prejudiciile stabilite până în prezent depăşesc 26,6 milioane de lei.

În cadrul Operaţiunii Jupiter, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt desfăşurate, miercuri, 87 de acţiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 346 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară.

„Cercetările vizează o paletă largă de infracţiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înşelăciunea, falsul şi uzul de fals, falsul informatic, punerea în circulaţie de produse contrafăcute, abuzul în serviciu, infracţiunile la regimul jocurilor de noroc, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, braconajul, tăierea ilegală şi furtul de arbori, proxenetismul, tâlhăria, furtul calificat, infracţiunile informatice, faptele ilegale la regimul deşeurilor, furtul de energie electrică, precum şi infracţiunile motivate de ură şi instigarea publică”, anunţă Parchetul General.

În urma investigaţiilor efectuate în dosarele vizate, prejudiciile stabilite până în prezent depăşesc 26,6 milioane de lei, urmând ca valoarea totală a pagubelor să fie determinată pe măsura continuării cercetărilor.

„Un obiectiv important al activităţilor desfăşurate îl reprezintă identificarea şi indisponibilizarea bunurilor şi valorilor provenite din activităţi infracţionale, precum şi instituirea măsurilor asigurătorii pentru garantarea reparării a pagubelor şi recuperării produsului infracţional”, transmit procurorii.

Pe lângă percheziţiile domiciliare, operaţiunea cuprinde şi activităţi operative distincte, care presupun punerea în executare a unor mandate de aducere şi instituirea unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor şi valorilor identificate în dosarele penale.

Acţiunile au ca scop strângerea probelor necesare soluţionării cauzelor, administrarea probatoriului pentru stabilirea situaţiei de fapt, identificarea persoanelor implicate, stabilirea răspunderii fiecărei persoane şi dispunerea măsurilor legale faţă de acestea, precum şi destructurarea circuitelor şi mecanismelor utilizate pentru comiterea faptelor.

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Editor : A.C.