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Operaţiunea Jupiter continuă: 207 percheziţii în 51 de acţiuni desfăşurate la nivel naţional. 77 de persoane vor fi audiate

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politisti la interventie
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Peste 200 de percheziţii au loc marţi în cadrul a a 51 de acţiuni desfăşurate la nivel naţional în cadrul operaţiunii „Jupiter 5”, derulată de Parchetul ICCJ și de IGPR. Sunt vizate infracţiuni economico-financiare, fapte de corupţie, infracţiuni silvice, infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, înşelăciune, spălarea banilor, camătă, fals în declaraţii, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, punere în circulaţie de produse contrafăcute şi obţinere ilegală de fonduri, fals material în înscrisuri oficiale și şantaj.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul operaţiunii „JUPITER 5”, în cursul zilei de astăzi, 9 iunie 2026, sunt desfăşurate 51 de acţiuni operative la nivel naţional, fiind puse în aplicare 207 de mandate de percheziţie domiciliară şi 77 de mandate de aducere în dosare penale aflate în instrumentarea unităţilor de parchet din ţară, valoarea prejudiciului identificat fiind de 23.544.078 lei.”, informează IGPR, potrivit unui comunicat citat de News.ro.

Sunt investigate infracţiuni economico-financiare, fapte de corupţie, infracţiuni silvice, infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, înşelăciune, spălarea banilor, camătă, fals în declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, punere în circulaţie de produse contrafăcute şi obţinere ilegală de fonduri, fals material în înscrisuri oficiale, bancrută simplă şi bancrută frauduloasă, şantaj, infracţiuni la regimul jocurilor de noroc, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, braconaj, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală

Activităţile procedurale au ca obiect ridicarea de înscrisuri, a sistemelor informatice, precum şi a mediilor de stocare a datelor, în vederea identificării şi conservării datelor relevante pentru fiecare cauză. De asemenea, sunt vizate bunurile susceptibile a proveni din activităţi infracţionale ori deţinute fără drept, precum şi orice alte mijloace de probă necesare stabilirii situaţiei de fapt şi dovedirii complete a mecanismului infracţional.

În paralel, vor fi dispuse măsuri preventive și vor fi instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile, conturilor bancare şi altor valori patrimoniale, în scopul garantării recuperării prejudiciilor produse prin faptele cercetate, precum şi al asigurării executării măsurilor de siguranţă a confiscării speciale sau, după caz, a confiscării extinse.

„Operaţiunea „JUPITER” are drept scop combaterea criminalităţii la nivel naţional prin acţiuni coordonate între Ministerul Public şi Poliţia Română, constând în identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale, tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate, recuperarea prejudiciilor şi a produsului infracţional.

Prin intervenţii operative simultane pe întreg teritoriul ţării, se urmăreşte întărirea siguranţei cetăţenilor, protejarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea faptelor antisociale şi asigurarea unui climat de legalitate şi încredere în aplicarea legii la nivelul întregii societăţi”, precizează IGPR.

 

Editor : M.B.

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