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Video „Operațiunea Jupiter”: O pușcă, pistoale și 2.000 de cartușe au fost găsite în cadrul perchezițiilor din Craiova

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Un întreg arsenal a fost găsit în locuințele a doi tineri din Craiova. Polițiștii au ridicat patru pistoale, o pușcă, dar și muniție, toate deținute ilegal. Cei doi sunt la audieri. Perchezițiile fac parte din cadrul „Operațiunii Jupiter”.

La perchezițiile făcute, în cadrul „Operațiunii Jupiter”, la locuințele celor doi bărbați din Craiova, au fost găsite patru pistoale, o pușcă, dar și 2.000 de cartușe folosite pentru pușcă. 

Bărbații sunt la audieri, în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Procurorii urmează să se decidă ce măsuri vor lua în cazul suspecților. Se fac de asemenea verificări și pentru a se stabili de unde provin aceste arme și cum au fost procurate. Potrivit informațiilor inițiale de la anchetatori, armele ar fi fost procurate din străinătate și erau deținute ilegal. 

Editor : A.C.

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