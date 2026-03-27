Ora Pământului 2026: Data la care se sting luminile timp de 60 de minute în întreaga lume. Ce semnificație are această inițiativă

În fiecare an, în ultima sâmbătă din luna martie, milioane de oameni din întreaga lume participă la „Ora Pământului” (Earth Hour), cea mai amplă inițiativă globală dedicată protecției mediului. Pe parcursul a 60 de minute, lumina este stinsă în locuințe, instituții și la nivelul unor clădiri-simbol, ca gest de solidaritate față de natură. Acțiunea are rolul de a atrage atenția asupra efectelor generate de activitățile umane și de a încuraja adoptarea unui comportament responsabil, orientat către sustenabilitate.

Prima acțiune, desfășurată pe 31 martie 2007 a reunit peste două milioane de participanți și a pus bazele unei mișcări globale dedicate protejării naturii.

Este un fenomen astronomic evenimentul denumit „Ora Pământului” ?

„Deși denumirea de „Ora Pământului” ar putea sugera o legătură cu mișcările planetare sau cu fenomene astronomice spectaculoase, precum eclipsele sau aliniamentele stelare rare, realitatea este diferită. Acest eveniment global, care mobilizează anual milioane de oameni, nu are nicio legătură cu astronomia.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Ora Pământului 2026, marcată pe 28 martie

Ediția din 2026 a evenimentului „Ora Pământului”, programată pe 28 martie, între 20:30 și 21:30, marchează apropierea a două decenii de la lansarea inițiativei. Evenimentul evidențiază rolul gesturilor simbolice în mobilizarea comunităților și în generarea unor schimbări cu impact la nivel global.

De ce se sting luminile timp de 60 de minute

Stingerea iluminatului pentru o oră reprezintă un apel la conștientizarea consumului de energie și a efectelor acestuia asupra mediului. Participanții sunt încurajați să reflecteze asupra obiceiurilor cotidiene și a modului în care alegerile personale pot contribui la reducerea emisiilor de carbon.

În același timp, implicarea simultană a oamenilor din locuințe, instituții și anumite monumente istorice din întreaga lume transformă acest gest simplu într-un simbol puternic al responsabilității colective și al angajamentului pentru un viitor sustenabil.

Debutul inițiativei

Inițiativa „Ora Pământului” a fost lansată în 2007, la Sydney, Australia, când peste 2,2 milioane de persoane și aproximativ 2.000 de companii au stins luminile pentru a atrage atenția asupra consumului de energie. Impactul primei ediții a transformat rapid demersul într-o mișcare internațională, extinsă ulterior în peste 180 de țări. De-a lungul anilor, clădiri emblematice, precum Turnul Eiffel, Empire State Building sau Colosseumul, alături de instituții publice și locuințe, s-au alăturat acestui gest simbolic.

În prezent, în fiecare ultimă sâmbătă din martie, milioane de oameni din întreaga lume se mobilizează pentru a transmite un mesaj comun: protejarea mediului reprezintă o responsabilitate colectivă.

