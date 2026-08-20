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Video Pană de curent în nordul Capitalei. Secretarul de stat Cristian Bușoi explică ce cauze ar putea avea incidentul

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Stâlpi de electricitate.
Rețea de transport de energie electrică. Foto: GettyImages
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Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a afirmat, joi seară, la Digi24, că pana de curent din nordul Bucureștiului nu are legătură cu actuala criză energetică.

„Penele de curent pot avea cauze multiple. Uneori, datorită căldurii și a unor fenomene generate de căldură. Alteori, sunt echipamente vechi. Zona de nord, zona Pipera, are echipamente noi. Poate fi un incident în vreun loc în care se construiește. Se poate atinge o anumită infrastructură a rețelei de distribuție. Nu am primit comunicarea formală. Înțeleg că s-a remediat în câteva minute. 

Sunt situații, poate în alte părți ale țării, în care mai apar aceste pene de curent și poate durează puțin mai mult, ceea ce este neplăcut pentru oameni, mai ales în timpul verii, în timpul caniculei. Nu avem însă capacitatea de a evita total penele de curent. Se întâmplă frecvent în Statele Unite ale Americii, acolo e și o infrastructură foarte veche în cea mai mare parte. Se întâmplă și în țările vest-europene”, a afirmat Cristian Bușoi. 

Secretarul de stat în Ministerul Energiei susține că această pană de curent nu are nicio legătură cu criza energetică actuală. 

„Așa cum black-out-ul posibil nu poate fi generat, de o scădere a producției de electricitate din România. El poate fi generat cel mai probabil, de un atac cibernetic, de o eroare de calcul, atunci cum s-a întâmplat în Spania, când au intrat în mod concomitent mult prea multe centrale de producție regenerabile, în principal solare, și s-a decompensat sistemul. Dacă există incendii de vegetație care ating semnificativ rețelele, liniile de înaltă tensiune. Aici, pe medie, pe rețeaua de distribuție, cu atât mai puțin nu are legătură cu o anumită problemă de producție și nevoia de a importa”, mai arată Bușoi. 

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, joi, în mai multe zone din București, pana de curent afectând inclusiv zona Aeroportului Internațional Henri Coandă – Otopeni. 

Editor : Alexandru Costea

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