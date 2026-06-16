Scandal uriaș între două clanuri din București, într-un complex rezidențial din Sectorul 4. Mai mulți bărbați s-au amenințat cu topoare și pistoale. Șase dintre cei implicați în încăierare au fost duși la audieri, iar doi au și fost reținuți.

Două clanuri rivale din Capitală, Ștoacă și Toboșarii, au stârnit panică într-un cartier din București. Polițiștii au informații că interlopii, dușmani mai vechi, mai întâi s-au șicanat în trafic. Scandalul a degenerat și grurpurile s-au amenințat cu topoare și pistoale, în plină stradă. Un echipaj de poliție care se afla prin zonă a văzut agitația și a intervenit imediat.

În imaginile filmate de o cameră de supraveghere se vede cum mai mulți bărbați se alergau pe o stradă pe care se aflau și copii.

La scurt timp, cei implicați în scandal au fost imobilizați de polițiști. Agenții i-au percheziționat și au confiscat un topor și un pistol.

În timpul scandalului din stradă, un șofer care trecea prin zonă s-a speriat și a lovit fără să vrea un bărbat pe un scuter. Vcitima a fost rănită ușor și dusă la spital.

Mai multe persoane au ajuns la audieri.

Clanurile Ștoacă și Toboșarii sunt două dintre cele mai cunoscute grupări interlope din București. Ambele au fost în vizorul DIICOT pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de droguri.

Editor : M.B.