Părinții fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică și alte 10 persoane, audiați joi de procurori

Părinţii fetiţei de 2 ani care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală sunt audiaţi joi. Alături de aceștia se vor prezenta 10 oameni.

Părinţii fetiței de 2 ani care a murit în urma unei anestezii la o clinică stomatologică sunt aşteptaţi la ora 10:00 la audierile de la Poliţie.

Fetiţa de doi ani a murit în 13 noiembrie, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au afirmat că, potrivit concluziilor preliminare emise în urma autopsiei fetiţei, decesul „a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Dosarul a fost înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, iar vineri cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Inspecţia Sanitară de Stat a finalizat controlul la clinica stomatologică şi a constatat mai multe neconformităţi de natură administrativă, inclusiv funcţionarea unor cabinete medicale de la parterul clăririi fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea medicală a fost suspendată şi s-a aplicat sancţiune, iar raportul a fost trimis Parchetului General.

