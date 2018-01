Pasager din avionul Blue Air: Nu a fost uşor să cazi în picaj aşa dintr-o dată. Panica a fost foarte mare

Spaimă teribilă pentru pasagerii unui avion Blue Air, prins de o furtună deasupra Mării Ionice. Boeingul cu 132 de oameni la bord a început să piardă altitudine, până a ajuns la 180 de metri deasupra apei. Piloţii au reuşit să redreseze aeronava la timp, iar apoi au aterizat pe alt aeroport decât cel de destinaţie.

O femeie, pasager în avion, a descris la Digi24 spaima trăită: „Sunt speriată. Vă daţi seama, n-a fost uşor pentru noi. Soţul meu s-a prăbuşit într-un accident aviatic şi am fost foarte speriată. Şi în momentul în care noi, astăzi, am avut problema aceasta cu picajul, eu am zis că o să mi se întâmple şi mie. Aproape când să ajungem la aterizare, în Catania, a avut o vibraţie înainte-înapoi, stânga-dreapta, după care a venit în picaj pe partea dreaptă. Şi s-a redresat, apoi a prins înălţime şi am plecat la aeroportul din Palermo. Pentru că era un vânt, era furtună pe mare în Catania. Pilotul mult mai târziu a intervenit şi a spus că a luat hotărârea să plecăm la Palermo, pentru că nu se poate ateriza pe Catania. Eram deasupra mării. Marea se vedea foarte agitată. Nu a fost uşor să cazi în picaj aşa dintr-o dată. Panica a fost foarte mare. Panică generală. Erau doi bărbaţi care plângeau, unei femei de la Constanţa i s-a făcut rău, a venit ambulanţa. Eu nici acum nu mi-am revenit”..