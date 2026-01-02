Live TV

Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații din România

Data publicării:
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
Din articol
Paștele catolic celebrat pe 5 aprilie 2026 Paștele ortodox este pe 12 aprilie 2026 Zile libere pentru angajați de Paște

Sărbătoarea Învierii Domnului va fi celebrată în anul 2026 în luna aprilie, însă nu în aceeași zi pentru toate confesiunile creștine. În timp ce biserica romano-catolică va celebra praznicul pe 5 aprilie, credincioșii ortodocși vor marca sărbătoarea principală a anului liturgic pe 12 aprilie. Diferența dintre cele două date se datorează faptului că fiecare biserică folosește reguli și calendare diferite pentru a stabili ziua evenimentului.

Paștele este considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, celebrând învierea lui Iisus Hristos după răstignirea Sa, conform Noului Testament. Pentru credincioși, această zi simbolizează victoria vieții asupra morții și speranța mântuirii.

Paștele catolic celebrat pe 5 aprilie 2026

Potrivit tradiției catolice, Paștele din 2026 va fi celebrat duminică, 5 aprilie. Data este stabilită conform calendarului gregorian, utilizat de biserica romano-catolică, care a adoptat reforma calendaristică din 1582. Conform regulilor de calcul, praznicul Învierii este în prima duminică după prima Lună Plină care urmează echinocțiului de primăvară.

Această sărbătoare marchează punctul culminant al Săptămânii Mari, ce include Floriile, Joia și Vinerea Mare, culminând cu celebrarea Învierii lui Iisus Hristos.

Paștele ortodox este pe 12 aprilie 2026

Pentru biserica ortodoxă, Paștele din 2026 va fi duminică, 12 aprilie, o săptămână mai târziu decât în ritul catolic. Aceasta se datorează faptului că ortodocșii folosesc calendarul iulian - sau un calcul bazat pe acesta - pentru determinarea datei Paștelui.

În România, Paștele ortodox este zi națională nelucrătoare, iar obiceiurile străvechi de Paște sunt puternic înrădăcinate în cultura populară. Paștele ortodox este precedat de Postul Mare și de Duminica Floriilor, iar imediat după sărbătoare, Lunea Paștelui (13 aprilie) este de asemenea considerată zi liberă oficială.

Sărbătoarea de Florii 2026

Duminica Floriilor este o sărbătoare creștină cu dată variabilă, fiind celebrată în mod tradițional în ultima duminică dinaintea Paștelui. Aceasta marchează, în calendarul liturgic, Intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, moment care deschide Săptămâna Mare și prefigurează evenimentele Patimilor.

În anul 2026, credincioșii ortodocși vor celebra Floriile în duminica de 5 aprilie, în timp ce romano-catolicii vor marca această sărbătoare în duminica din 29 martie, cu o săptămână mai devreme. Diferența de calendar reflectă, ca și în cazul Paștelui, modul distinct de calcul al sărbătorilor pascale în cele două tradiții creștine.

Zile libere pentru angajați de Paște

Sărbătoarea Paștelui aduce, în fiecare an, nu numai un moment de reflecție religioasă, ci și o perioadă de repaus legal pentru angajați. Conform legislației muncii din România, Paștele este însoțit de zile libere legale, acordate tuturor salariaților, indiferent dacă lucrează în sectorul public sau privat.

Potrivit Codului muncii, Vinerea Mare, prima zi de Paște (duminica) și a doua zi de Paște (lunea) sunt considerate zile nelucrătoare. Dintre acestea, pentru majoritatea angajaților cu program standard de lucru, ziua liberă cu impact direct este Lunea Paștelui, duminica fiind, în mod obișnuit, zi de repaus săptămânal. În cazul salariaților care au program de lucru în ture sau în zilele de weekend, prevederile legale se aplică în funcție de specificul activității.

Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă nici în zilele de sărbătoare legală. Este vorba despre sectoare precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau unitățile de alimentație publică. În aceste situații, angajatorii sunt obligați să acorde compensații, fie sub formă de timp liber corespunzător, fie printr-un spor salarial, conform contractelor colective sau individuale de muncă.

Cum se calculează data sărbătorii Paștelui

Stabilirea datei la care este celebrat Paștele creștin se bazează pe observarea a două fenomene astronomice esențiale. Primul are o dată fixă și este legat de mișcarea aparentă a Soarelui pe bolta cerească: echinocțiul de primăvară, care are loc în mod convențional la 21 martie. Al doilea fenomen are o dată variabilă și este determinat de mișcarea de rotație a Lunii în jurul Pământului, respectiv prima Lună plină de după echinocțiul de primăvară, cunoscută sub denumirea de Lună plină pascală.

Pentru stabilirea datei exacte a Paștelui sunt luate în considerare atât ciclurile solare, cât și cele lunare, raportate la un interval de 19 ani, perioadă care stă la baza așa-numitului ciclu pascal. Această formulă, consacrată încă din Antichitate, explică de ce sărbătoarea Paștelui nu are o dată fixă în calendar și poate varia de la un an la altul.

Astfel, dacă Luna plină se produce înainte de echinocțiul de primăvară, aceasta nu este considerată pascală, fiind necesară așteptarea următoarei Luni Pline, care survine, în mod obișnuit, la aproximativ 29 de zile distanță. De asemenea, Paștele este sărbătorit întotdeauna într-o zi de duminică: dacă Luna Plină pascală cade într-o zi de luni sau într-o altă zi a săptămânii, sărbătoarea va fi celebrată în duminica imediat următoare.

Prin excepție, atunci când Luna plină coincide chiar cu data echinocțiului, 21 martie, și aceasta este o zi de sâmbătă, Paștele poate fi sărbătorit chiar a doua zi, duminică, 22 martie, reprezentând cea mai timpurie dată posibilă pentru celebrarea Paștelui în calendarul creștin.

