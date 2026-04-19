Paștele Blajinilor 2026: Ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Obiceiuri respectate cu strictețe în toată țara

Pe 20 aprilie 2026 este marcat Paștele Blajinilor, o sărbătoare creștină încărcată de semnificații religioase și tradiționale, dedicată comemorării celor trecuți la cele veșnice. Celebrată la o săptămână după Paștele ortodox, în lunea care urmează Duminicii Tomii, această zi devine un prilej de reculegere și reflecție, în care credincioșii își îndreaptă gândurile către rudele și apropiații trecuți în neființă.

În această perioadă, cimitirele se transformă în spații ale rugăciunii și respectului, unde sunt aprinse lumânări, sunt oficiate slujbe de pomenire și se oferă daruri în memoria celor adormiți, menținând vie legătura spirituală dintre generații.

Paștele Blajinilor: Ce semnifică praznicul

Paștele Blajinilor, sărbătoare dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice, este celebrat anual la o săptămână după Paștele ortodox, în lunea care urmează Duminicii Tomii. Această zi poartă o profundă încărcătură spirituală, fiind legată de credința că sufletele celor adormiți rămân în comuniune cu cei vii prin rugăciune și acte de milostenie.

În tradiția populară, momentul marchează o prelungire a bucuriei pascale și către cei din lumea de dincolo, prin gesturi de comemorare și respect, menite să întărească legătura dintre generații.

Citește și: Când va fi Paștele în 2027

Tradiții și obiceiuri pe 20 aprilie 2026

Din perspectivă religioasă, Paștele Blajinilor este strâns legat de speranța Învierii și de credința în viața veșnică. În dimineața acestei zile, oamenii merg la mormintele celor apropiați pentru a le îngriji: curăță locurile de veci, spală crucile și le decorează cu flori naturale. Lumânările aprinse devin simboluri ale luminii și ale continuității sufletului. În numeroase comunități, momentul este însoțit de slujbe religioase oficiate de preoți chiar în cimitire, unde sunt rostite rugăciuni pentru odihna celor plecați.

Un element central al acestei zile îl reprezintă pomana. Familiile pregătesc pachete cu alimente tradiționale precum pască, cozonac, ouă roșii, colivă și mâncăruri gătite, pe care le împart rudelor, vecinilor sau persoanelor aflate în nevoie. Gestul are o puternică valoare simbolică, fiind considerat o formă de milostenie în memoria celor decedați.

Paștele Blajinilor reprezintă, deopotrivă, un prilej de reuniune în familie. Cei apropiați se adună la mormintele persoanelor dragi, rememorează amintiri și petrec timp împreună într-o atmosferă de liniște și respect. În anumite regiuni, tradiția este completată de mese organizate în apropierea cimitirelor, unde bucatele sunt împărțite cu cei din comunitate.

În esență, obiceiurile specifice Paștelui Blajinilor din 2026 reflectă o armonie între credința religioasă și valorile comunitare, menținând vie memoria celor trecuți la cele veșnice.

Vezi și: Când este Înălțarea Domnului 2026

Superstiții populare de Paștele Blajinilor

Numeroase credințe și practici populare sunt asociate Paștelui Blajinilor, fiind conservate în special în mediul rural, unde dimensiunea simbolică a sărbătorii rămâne deosebit de puternică. Printre cele mai cunoscute obiceiuri se numără „vestirea Blajinilor” despre Înviere, ritual care constă în aruncarea cojilor de ouă roșii în ape curgătoare, percepute drept o punte simbolică între lumea văzută și cea nevăzută, unde, potrivit tradiției, ar sălășlui sufletele celor blânzi.

De asemenea, această zi este marcată de credința că sufletele celor adormiți se apropie de cei vii, motiv pentru care, în semn de pomenire și comuniune spirituală, sunt așezate ofrande alimentare pe pământ.

Tradiția populară presupune și respectarea unor restricții gospodărești. Activități precum spălatul, curățenia sau munca solicitantă sunt evitate, pentru a menține liniștea și caracterul sacru al momentului.

Totodată, se consideră că evocarea celor decedați trebuie să se facă într-un registru respectuos, fiind evitate orice judecăți negative. În anumite comunități, Blajinii sunt percepuți ca ființe blânde, cu rol protector, credință care consolidează semnificația unei zile dedicate reculegerii, rugăciunii și respectului față de memoria celor plecați.

Diferența dintre Paștele ortodox și Paștele Blajinilor

Deși sunt apropiate ca moment în calendar și unite prin semnificația creștină a Învierii, cele două praznice au roluri distincte în viața religioasă și în tradiția populară.

Paștele reprezintă cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, celebrând Învierea lui Iisus Hristos. Este un timp al bucuriei și al reînnoirii spirituale, în care credincioșii marchează victoria vieții asupra morții și începutul unui nou parcurs în credință. Sărbătoarea este trăită în familie, prin participarea la slujbe religioase și prin respectarea obiceiurilor specifice, alături de mesele festive.

În schimb, Paștele Blajinilor are un caracter preponderent comemorativ. Celebrată la o săptămână după Paște, această zi este dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice și este cunoscută, în anumite regiuni, drept „Paștele morților”. Cu acest prilej, credincioșii merg la cimitire, aprind lumânări, îngrijesc mormintele și oferă alimente în memoria celor dispăruți.

