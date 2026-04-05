Live TV

Paștele Catolic 2026: Care este semnificația spirituală a Învierii Domnului. Tradiții și obiceiuri importante pe 5 aprilie

Data publicării:
Paște Catolic 2026. Foto Getty Images
Paște Catolic 2026. Foto Getty Images
Din articol
Semnificația religioasă a zilei Paștele Catolic 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri De ce data de Paște nu coincide la catolici și ortodocși

La 5 aprilie 2026, milioane de credincioși din întreaga lume sărbătoresc Paștele Catolic, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, care marchează Învierea lui Isus Hristos. Ziua este celebrată prin slujbe solemne, momente de rugăciune și reflecție asupra valorilor fundamentale ale credinței, dar și prin tradiții și reuniuni de familie, care întăresc legăturile spirituale și oferă un sentiment profund de speranță.

În același timp, credincioșii ortodocși celebrează Duminica Floriilor, eveniment care amintește de Intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare, pregătind astfel sărbătoarea Paștelui Ortodox, celebrată o săptămână mai târziu.

Semnificația religioasă a zilei

Paștele Catolic simbolizează biruința vieții asupra morții, lumina asupra întunericului și speranța în mântuire. Este o zi dedicată reflecției și reculegerii, în care credincioșii se adună la slujbe, se roagă și meditează asupra valorilor fundamentale ale credinței creștine.
Dincolo de semnificația comemorativă a Învierii lui Hristos, această sărbătoare reprezintă un moment de reînnoire spirituală pentru credincioși. Aceștia sunt îndemnați să reflecteze asupra valorilor esențiale ale credinței - iubirea, iertarea și comuniunea - și să împărtășească bucuria Învierii alături de familie și comunitate.

Această dimensiune profundă a Paștelui se regăsește atât în participarea la slujbe și în rugăciune, cât și în gesturile de generozitate și solidaritate, care dau sens și profunzime întregii sărbători. Pe lângă semnificația sa profund religioasă, Paștele Catolic este marcat de o serie de tradiții și obiceiuri care aduc culoare, bucurie și armonie în viața credincioșilor.

Paștele Catolic 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

Ziua începe, pentru mulți credincioși, cu participarea la slujba de Înviere, considerată momentul central al sărbătorii. Bisericile devin locuri de întâlnire pentru comunități întregi, unde oamenii celebrează victoria vieții asupra morții și primesc mesajul de speranță transmis de Învierea lui Hristos. Prezența la slujbă reprezintă unul dintre cele mai importante gesturi spirituale ale acestei zile și un prilej de aprofundare a credinței.

Simboluri ale renașterii și bucuriei în tradiția catolică

Oul de Paște rămâne simbolul central al renașterii și al vieții noi, fiind atent vopsit și decorat în culori vii, care reflectă atât vitalitatea, cât și speranța asociată Învierii lui Hristos. Tradiționala vânătoare de ouă, așteptată cu entuziasm de copii, nu este doar un joc, ci și un prilej de stimulare a creativității, dezvoltare a spiritului de echipă și întărire a legăturilor familiale.

Masa de Paște: simbol al comuniunii și generozității

Reuniunea familiei în jurul mesei festive reprezintă unul dintre obiceiurile esențiale ale Paștelui Catolic, moment în care preparatele tradiționale și deserturile specifice sărbătorii devin simboluri ale unității, bucuriei și apropierii între cei dragi.

În același timp, Paștele Catolic încurajează gesturile de generozitate și solidaritate. Credincioșii sunt invitați să sprijine persoanele aflate în dificultate și să împărtășească bucuria sărbătorii cu ceilalți, transformând fiecare întâlnire festivă într-un act de recunoștință și comuniune spirituală.

De ce data de Paște nu coincide la catolici și ortodocși

Data Învierii Domnului nu coincide întotdeauna între cele două mari confesiuni creștine, iar diferențele se datorează sistemelor calendaristice utilizate pentru stabilirea sărbătorii. Până în anul 1582, calculul Paștelui era unitar în întreaga lume creștină, însă reforma calendaristică inițiată de Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, adoptat treptat de majoritatea țărilor occidentale. În România, biserica ortodoxă a implementat această schimbare abia în 1924.

Există însă comunități ortodoxe care nu au adoptat reforma și continuă să se ghideze după calendarul iulian, cunoscut și sub denumirea de „stil vechi”. Această diferență de reper calendaristic determină ca Paștele să fie sărbătorit la date diferite. În prezent, Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Sârbă folosesc în continuare calendarul „neîndreptat”, ceea ce face ca Învierea Domnului să fie celebrată diferit față de alte biserici ortodoxe și față de catolici.

Paștele ortodox în 2026

În 2026, Paștele ortodox va fi celebrat duminică, 12 aprilie, la o săptămână după Paștele Catolic. Pregătirea pentru această sărbătoare implică o serie de momente liturgice și tradiții cu o profundă semnificație spirituală, menite să apropie credincioșii de valorile fundamentale ale credinței și de mesajul Învierii Domnului. În perioada premergătoare, credincioșii se dedică rugăciunii, postului și participării la slujbele speciale ale Săptămânii Patimilor, cultivând introspecția și curățirea sufletească.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Deniile din Săptămâna Mare. Inquam Photos Malina Norocea
Încep Deniile în Săptămâna Mare: Cum se desfășoară și ce semnificație au slujbele Patimilor Domnului
Floriile 2026. Foto Getty Images
Floriile 2026: Tradiții importante pentru credincioși pe 5 aprilie. Obiceiul pe care preoții îl recomandă înainte de Săptămâna Mare
Ce nume se serbează de Florii. Foto Getty Images
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5 aprilie
Mesaje și urări de Florii. Foto Getty Images
Mesaje și urări de Florii 2026. Cele mai frumoase felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 5 aprilie
Intrarea Domnului în Ierusalim 2026. Foto Getty Images
Intrarea Domnului în Ierusalim 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce trebuie să facă românii de Florii
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”