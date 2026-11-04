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Patroana unei agenţii de turism a vândut sejururi unor turiști, dar nu le-a făcut și rezervări, iar banii i-a băgat în propriul cont

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familie pe plaja la mare
Foto: Guliver/Getty Images
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Patroana unei societăţi comerciale de intermediere a unor servicii turistice a înşelat 18 persoane care au achitat, parţial sau integral, sejururi în diverse staţiuni din ţară şi străinătate, însă banii ajungeau, de fapt, în conturile firmei şi ale sale. După ce femeia încasa banii, fie rezervările erau anulate sub anumite pretexte, fie turiştii se trezeau, la momentul prezentării la unităţile de cazare, că nu existau rezervări numele lor, agenţia refuzând să le restituie banii achitaţi. Prejudiciul adus turiştilor depăşeşte 165.000 de lei. În acest caz, poliţiştii au făcut percheziţii la două imobile din Bucureşti, iar femeia bănuită de înşelăciune a fost dusă la audieri.

Poliţia Capitalei informează, miercuri, că poliţişti ai Sectorului 4 au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, într-un dosar penal de înşelăciune, relatează News.ro.

„În fapt, în perioada 16 decembrie 2024 - 1 iulie 2026, o femeie, în vârstă de 44 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate intermedierea serviciilor turistice şi a cărei licenţă de funcţionare ar fi fost retrasă în luna septembrie 2025, prin utilizarea unor mijloace frauduloase (emiterea de vouchere, contracte de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, dovezi ale plăţii, chitanţe şi facturi), ar fi indus în eroare 18 persoane vătămate, pe care le-ar fi determinat să achite diferite sume de bani, cu titlu de avans sau reprezentând contravaloarea integrală a unor sejururi în diferite staţiuni turistice din ţară, precum şi în alte destinaţii internaţionale”, precizează sursa citată.

Probele administrate arată că sumele de bani erau achitate în diferite conturi bancare aparţinând societăţii şi administratorului în cauză.

Ulterior încasării banilor, rezervările erau anulate sub anumite pretexte sau persoanele vătămate constatau, la momentul prezentării la unităţile de cazare, inexistenţa unor rezervări efective pe numele lor, agenţia refuzând să le restituie banii achitaţi.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat este de aproximativ 165.140 de lei.

Pentru administrarea probelor, miercuri, 4 noiembrie, au fost puse în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, iar persoana bănuită de înşelăciune a fost depistată şi condusă la sediul structurii, pentru audieri, urmând ca în cazul ei să fie luate măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

Editor : M.B.

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