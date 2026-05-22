Patru bărbați au fost reținuți după bătaia dintre români și ucraineni din Centrul Vechi al Capitalei

Patru bărbați au fost reținuți după bătaia izbucnită în noaptea de joi spre vineri în Centrul Vechi al Capitalei, între un grup de români și unul de cetățeni ucraineni veniți la concertul cântărețului belarus Max Korzh. În timpul conflictului au fost folosite obiecte contondente și mobilier stradal, iar un ucrainean de 51 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţia Capitalei a menţionat că poliţiştii Secţiei 27 au fost sesizaţi de către jandarmi din cadrul DGJMB cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane de naţionalitate română şi ucraineană, la o adresă din Sectorul 3, Bucureşti.

„Din verificările efectuate la faţa locului a rezultat că doi bărbaţi, cetăţeni străini, în vârstă de 29 şi 51 de ani, au fost agresaţi fizic de alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului. În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale, necesitând îngrijiri medicale. În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violenţă reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice şi aruncarea unor obiecte de mobilier aparţinând societăţilor comerciale din proximitate, fapte desfăşurate în spaţiul public, susceptibile să tulbure ordinea şi liniştea publică”, a arătat sursa citată.

Pe baza probatoriului administrat, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Două grupuri de români şi ucraineni, aceştia din urmă veniţi pentru concertul de la Bucureşti al cântăreţului bielorus Max Korzh, s-au luat la bătaie în Centrul Vechi al Capitalei, unul dintre ucraineni fiind rănit şi având nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la Spitalul Universitar, iar ceilalţi scandalagii au fost audiaţi la Secţia 27 Poliţie. Conflictul a fost sesizat poliţiştilor vineri dimineaţă, în jurul orei 3.00, de către jandarmii bucureşteni, care au reuşit să-l aplaneze, prevenind astfel amplificarea violenţelor. Potrivit unor surse judiciare, românii sunt membri ai grupului de motociclişti Gremium.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a avut loc în faţa unui club de pe strada Covaci, din Centrul Vechi al Capitalei.

