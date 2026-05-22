Live TV

Patru bărbați au fost reținuți după bătaia dintre români și ucraineni din Centrul Vechi al Capitalei

Data publicării:
ID98698-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Centrul Vechi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Patru bărbați au fost reținuți după bătaia izbucnită în noaptea de joi spre vineri în Centrul Vechi al Capitalei, între un grup de români și unul de cetățeni ucraineni veniți la concertul cântărețului belarus Max Korzh. În timpul conflictului au fost folosite obiecte contondente și mobilier stradal, iar un ucrainean de 51 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţia Capitalei a menţionat că poliţiştii Secţiei 27 au fost sesizaţi de către jandarmi din cadrul DGJMB cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane de naţionalitate română şi ucraineană, la o adresă din Sectorul 3, Bucureşti.

„Din verificările efectuate la faţa locului a rezultat că doi bărbaţi, cetăţeni străini, în vârstă de 29 şi 51 de ani, au fost agresaţi fizic de alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului. În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale, necesitând îngrijiri medicale. În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violenţă reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice şi aruncarea unor obiecte de mobilier aparţinând societăţilor comerciale din proximitate, fapte desfăşurate în spaţiul public, susceptibile să tulbure ordinea şi liniştea publică”, a arătat sursa citată.

Pe baza probatoriului administrat, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Două grupuri de români şi ucraineni, aceştia din urmă veniţi pentru concertul de la Bucureşti al cântăreţului bielorus Max Korzh, s-au luat la bătaie în Centrul Vechi al Capitalei, unul dintre ucraineni fiind rănit şi având nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la Spitalul Universitar, iar ceilalţi scandalagii au fost audiaţi la Secţia 27 Poliţie. Conflictul a fost sesizat poliţiştilor vineri dimineaţă, în jurul orei 3.00, de către jandarmii bucureşteni, care au reuşit să-l aplaneze, prevenind astfel amplificarea violenţelor. Potrivit unor surse judiciare, românii sunt membri ai grupului de motociclişti Gremium.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Potrivit unor surse judiciare, conflictul a avut loc în faţa unui club de pe strada Covaci, din Centrul Vechi al Capitalei.

Citește și 40.000 de străini pe străzile Bucureștiului. Capitala, „sub asediul” concertului Max Korzh. Ce măsuri anunță autoritățile

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
mario iorgulescu
1
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
2
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
Screenshot 2026-05-21 131214
3
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
umbrela in ploaie
4
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Steaguri Ucraina UE
5
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de...
Fără precedent! Daniel Pancu și-a făcut praf echipa în direct la TV: "Mai bine merg în pădure"
Digi Sport
Fără precedent! Daniel Pancu și-a făcut praf echipa în direct la TV: "Mai bine merg în pădure"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexander Lukashenko
Lukaşnko vrea o întâlnire cu Zelenski. „Dacă vrea să ceară un sfat sau orice altceva, s-o facă”
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
President Alexander Lukashenko, in uniforma, vorbeste cu comandanti militari bielorusi
„Doar într-un singur caz”. Lukaşenko spune în ce situație Belarusul ar intra în război cu Ucraina
Hartă Ucraina
Ucraina, măsuri de securitate „fără precedent” în regiunile de frontieră cu Belarus. Zonele cele mai vulnerabile
Rachete tactice Iskander-M.
Rusia a trimis muniţii nucleare în Belarus în cadrul unui exerciţiu militar major. Anunţul venit de la Moscova
Recomandările redacţiei
comandor
„Este un sentiment foarte plăcut să vezi cum pleacă o rachetă”...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Poziționare surpriză pe scena politică. Ce fel de partid ar trebui să...
Max Korzh
40.000 de străini pe străzile Bucureștiului. Capitala, „sub asediul”...
rubio
Rubio: SUA nu vor mai media deocamdată între Rusia și Ucraina. „Nu ne...
Ultimele știri
Messi a devenit miliardar (Bloomberg)
O provincie a Canadei vrea să organizeze un referendum pentru independență. „Este timpul să organizăm un scrutin”
Mașină căzută într-o prăpastie de 15 metri la Galați. Trei tineri, printre care doi minori, au ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Pancu de la CFR Cluj. „Nu e nicio pierdere. Om fără caracter!”...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...