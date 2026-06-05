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Patru drone au explodat vineri în zona Mării Negre: două în zona Portului Constanța, două în partea ucraineană (surse)

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New Generation Sea Drone Sea Baby - Ukraine
Next-generation multipurpose Sea Baby unmanned surface vehicle is presented to media by the Security Service of Ukraine, on October 17, 2025. (,Image: 1047592559, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Explozia unei drone maritime vineri, în Portul Constanţa, a fost urmată de o a doua explozie în apropierea portului, iar alte două drone au explodat în partea ucraineană, au declarat pentru News.ro surse din cadrul forţelor de intervenţie.

„Până la această oră au explodat patru drone - una în port, una lângă port, în jurul orei 11.00, şi două în partea ucraineană”, au declarat sursele citate, făcăt a face alte precizări.

Prefectul judeţului Constanţa Adrian Picoiu a declarat pentru News.ro că o dronă similară celei care a explodat la Constanţa a fost detonată în apele internaţionale şi că „ar mai fi alte trei, rătăcite”. El a spus că drona explodată ar fi de provenienţă ucraineană, dar că mai sunt necesare verificări.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în Muntenegru, vineri, că a existat informaţia că drona care a ajuns în Portul Constanţa va exploda, el precizând că, dacă sunt altele, ele sunt localizate şi nu vor mai ajunge până la ţărm.

Preşedintele a afirmat că are informaţii cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea să le facă publice, deocamdată.

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Editor : B.E.

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