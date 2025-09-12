Live TV

Patru polițiști, anchetați după crima comisă de Emil Gânj. Unul din ei nu l-a dat anterior în urmărire națională pe agresor

Data publicării:
emil ganj
Polițiștii îl caută în continuare pe fugarul Emil Gânj.

Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar după crima comisă de Emil Gânj, individul căutat de mai bine de două luni după ce și-a ucis fosta parteneră și i-a dat foc. Printre polițiști este și un agent care, la începutul anului, după primul incident violent dintre agresor și victimă, nu l-a dat pe bărbat în urmărire națională.

Ministrul de interne Cătălin Predoiu a declarat că polițistul cercetat „nu a introdus într-un anumit sistem de raportare cazul respectiv considerând în mod mult prea optimist, superficial chiar că o să rezolve pe plan local”. 

„Eu nu pot să spun că se face vinovat sau nu în acest moment. Pot să spun el este în cercetare pentru că nu a introdus într-un anumit sistem de raportare cazul respectiv considerând în mod mult prea optimist, superficial chiar că o să rezolve pe plan local. Asta este o chestiune care trebuie lămurită în cercetarea disciplinară.  

În continuarea căutările se fac în Mureș după anumite tactici care se stabilesc în funcție de datele și informațiile care se află în cursul anchetei”, a declarat Predoiu.

Trupul unei tinere de 23 de ani a fost găsit carbonizat, la începutul lunii iulie, într-o locuinţă incendiată din Mureș. Din primele informații, se pare că femeia ar fi fost ucisă înainte, iar criminalul a incendiat apoi casa. Principalul suspect este fostul partener al femeii, împotriva căruia avea ordin de protecție din luna februarie. Tânăra ar fi fost răpită în luna februarie de fostul partener, un individ de 36 de ani, care şi atunci a incendiat casa respectivă.

Ofițerii de poliție iau în calcul ca Emil Gânj să se fi ascuns în subteran, în tuneluri construite de Armată după al Doilea Război Mondial. Criminalul este căutat de aproape două luni. 

Editor : A.C.

