Patru răniți grav într-un accident în București. Două mașini s-au ciocnit violent într-o intersecție - VIDEO

Patru persoane au fost grav rănite în urma unui accident în nordul Capitalei. Două mașini s-au lovit, iar impactul a fost atât de puternic, încât un bărbat și o femeie au rămas blocați între fiare. Martorii spun că în aceeași intersecție, săptămânal sunt accidente.

O femeie de 44 de ani încerca să vireze de pe strada Gheorghe Sisești la stânga, spre Ion Ionescu de la Brad. În acel moment, s-a lovit puternic de un automobil care venea din sensul opus. În urma impactului, unul dintre automobile a ricoșat într-un copac. Patru persoane au fost grav rănite.

„Eram în magazin, am auzit o bubuitură, am ieșit și am văzut mașină ricoșată în pom, acroșată de autoturismul roșu. În mașină erau doi copii și părinții lor. Cei doi adulți erau foarte răniți. Bărbatul cred că era inconștient, iar mama conștientă. Copiii erau foarte speriați. O fetiță de 5 ani și băiețelul de 3. Fata întreba mereu de fratele ei, din cauza șocului, și mama întreba de copii. Îi spuneam că sunt bine. Îi spuneam că și soțul, încercam s-o încurajez”, a povestit un tânăr, martor ocular.

„Mi-e milă de ce văd acolo. E foarte tragic. Mașini blocate, tot ce se vede aici, e ceva foarte dezastruos. Viteza distruge”, spune un bărbat cu ochii în lacrimi.

„Cred că mașina aia mică a vrut să facă stânga și băiatul cu Golful a evitat-o și a intrat pe contrasens și a lovit mașina roșie. Din ce am văzut, bărbatul era mai grav rănit, care e în ambulanță acum. Femeia era ok”, a povestit un alt martor ocular.

„Toate victimele au fost preluate de Ambulanță. Pe bancheta din spate erau doi copii. Până la sosirea noastră, au fost extrași probabil de martori. A fost o intervenție foarte dificilă, pentru că plafonul era îndoit aproape peste pasagera din dreapta. Am intervenit prin tăierea stâlpilor și îndepărtarea plafonului”, a explicat Ninel Văleanu, reprezentant ISU.

Locuitorii de pe strada Sisești spun că în zonă sunt mereu accidente.

„Da, am mai văzut. Din păcate, prietenul meu a decedat mai în spate, la 500 m. Azi a mai fost unul, ăsta este al doilea, exact în același loc. Nu e semnalizat cu nimic, nu se întâmplă nimic cu semaforizare. Infrastructura de la noi lasă de dorit”, comentează un alt tânăr.

„Câțiva locuitori au făcut sesizări la Poliție și au spus că e nevoie de câteva sensuri giratorii pe Sisești”, adaugă un alt locuitor din zonă.

Editor : Luana Pavaluca