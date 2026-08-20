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Patru răniți într-un accident în Constanța. Printre victime sunt și doi poliţişti care urmăreau un şofer care conducea haotic

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Foto: Facebook/ Poliția Română
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Patru persoane, între care doi poliţişti, au fost rănite, joi, într-un accident rutier produs în localitatea Pecineaga, judeţul Constanţa, după o urmărire în trafic. Agenţii urmăreau un şofer care conducea haotic, iar la un moment dat maşina urmărită s-a răsturnat. Ulterior, şi autospeciala de poliţie s-a răsturnat şi a luat foc. În urma testării, s-a stabilit că şoferul urmărit era beat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au precizat că poliţiştii din Mangalia au fost sesizaţi, joi, în jurul orei 9.00, că un autoturism se deplasează haotic şi pune în pericol siguranţa rutieră. În scurt timp, poliţiştii au observat autoturismul în localitatea Pecineaga şi i-au făcut semn şoferului să oprească, însă acesta nu s-a conformat, iar poliţiştii au pornit în urmărire, relatează News.ro.

„La un moment dat, pe timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj şi s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea cu autoturismul, autospeciala de poliţie a efectuat o manevră în urma căreia a derapat şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La nivelul autospecialei de poliţie a izbucnit un incendiu, care a fost ulterior lichidat”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Şoferii au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul conducătorului autoturismului şi negativ pentru agentul de poliţie.

„Toate persoanele implicate (doi poliţişti din autospecială, conducătorul auto şi un pasager din autoturism) au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, a precizat IPJ Constanța.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Editor : M.B.

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