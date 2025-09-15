Armata României nu a doborât drona rusească intrat în spațiul nostru, deși are la dispoziție tehnică militară pentru distrugerea aparatelor de zbor. MApN spune că drona nu era ostilă și că nu s-a impus doborârea, deși a stat în spațiul aerian al României aproape o oră. Iată în continuare pe ce se bazează Armata, în cazul în care decide vreodată să doboare o dronă și care sunt costurile unei astfel de misiuni.

Analiștii militari sunt de părere că o dronă este foarte costisitor de doborât cu un avion F-16 și că această modalitate nu reprezintă cea mai bună soluție. Un aparat de zbor Shahed este drona care a provocat alerta din România: o dronă care valorează aproximativ 30.000 dolari.

Imaginați-vă că Armata României a cheltuit această sumă în momentul în care a decis ca două avioane F-16 să decoleze de la unitățile din România. O oră de zbor pentru avionul F-16 valorează aproximativ 10.000 dolari. Au fost ridicate două avioane care au stat aproximativ o oră în aer. Asta înseamnă 20.000 dolari.

Mutăm discuția către costul unei potențiale doborâri: avionul F-16 poate să lanseze rachete pentru distrugerea dronei, însă o astfel de rachetă lansată de un F-16 valorează jumătate de milion de dolari. Este o sumă imensă, din nou, pentru distrugerea unei drone de doar 30.000 dolari.

O altă soluție a pilotului de F-16 este tunul de 20mm, un tun extrem de util, care poate să lanseze 100 de proiectile pe secundă. Însă Ministerul Apărării Naționale a spus că aceste proiectile pot să ajungă și la 5 km distanță, iar asta ar fi putut să pună în pericol locuințele din județul Tulcea.

Ce alte soluții are armata?

Sistemul Gepard, produs în Germania, pe care România îl are în dotare de foarte mult timp, este un sistem de apărare antiaeriană care ar putea să distrugă dronele și care nu ar fi foarte costisitor. Însă raza sistemului este de 3 - 3,5 km. Ori, pentru a proteja întreaga frontieră, ar fi nevoie ca zeci de sisteme Gepard să fie amplasate pe toată frontiera.

O altă soluție, și probabil cea mai bună pe care o va avea România în următorii ani, vine din Israel. Este vorba despre un sistem care bruiază dronele și care a fost cumpărat de Ministerul Apărării Naționale. Contractul a fost semnat în acest an și valorează aproximativ 60 de milioane de dolari. Aceste sisteme pot să fie montate pe vehiculele blindate și pot să fie amplasate oriunde lângă frontieră. Însă, conform contractului, aceste sisteme vor fi livrate începând cu 2027-2028. Până atunci, România este obligată să apeleze la avioane sau la sisteme de apărare antieriană.

Editor : B.E.