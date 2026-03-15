Galerie Foto Percheziții DIICOT în 3 județe. O reţea de contrabandă cu ţigări a fost destructurată

Sursa foto: Poliția Română
O operațiune de amploare a avut loc în județele Harghita, Covasna și Brașov. Procurorii DIICOT, împreună cu structurile specializate ale Poliției Române, au efectuat, vineri, 13 martie, 32 de percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete. În urma operațiunii, o persoană a fost arestată pentru 30 de zile şi o alta a fost plasată sub control judiciar.

„La data de 13 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Harghita, cu sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Târgu Mureş şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Braşov, împreună cu procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Harghita, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Covasna, Harghita şi Braşov, într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă”, a anunțat, duminică, 15 martie, Poliția Română.

Cum funcționa gruparea

Gruparea era organizată pe o structură piramidală, fiind condusă de o singură persoană. Membrii acesteia evitau să folosească telefoanele pentru comunicare, iar țigările erau ascunse în mai multe autoturisme, care păreau abandonate în diferite zone.

Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional s-ar fi organizat în iulie 2025, pe raza județului Covasna, având ca scop obținerea unor beneficii materiale semnificative din comercializarea ilegală a țigaretelor.

„Gruparea de criminalitate organizată, constituită pe o structură piramidală, s-ar fi aflat sub coordonarea directă a unei persoane, care se sustrage urmăririi penale şi care ar fi avut rolul de a procura ţigaretele şi de a supraveghea activitatea de distribuţie. Pe un palier inferior s-au situat alte două persoane, care ar fi desfăşurat activităţi de depozitare, transport şi distribuire a ţigaretelor către diferiţi cumpărători”, indică anchetatorii.

Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate mai multe persoane care ar fi cumpărat cantităţi importante de ţigarete, pe care le-ar fi vândut, la rândul lor, beneficiarilor finali.

Investigațiile arată că cei care achiziționau cantități mari de țigarete, de regulă cel puțin un bax, le-ar fi procurat fie direct de la liderul structurii, fie prin intermediul celorlalte două persoane, parte a grupului de criminalitate organizată.

Țigaretele erau ascunse în autoturisme abandonate

Procurorii notează că membrii grupării evitau utilizarea mijloacelor de comunicare. Întâlnirile erau stabilite direct, iar predarea țigaretelor se făcea în diferite locații din municipiul Sfântu Gheorghe. În plus, autovehiculele „depozit” ar fi fost mutate periodic, pentru a evita atragerea atenţiei.

„Din probele administrate a rezultat faptul că activitatea infracţională ar fi fost desfăşurată într-o manieră conspirată, participanţii evitând, în majoritatea cazurilor, utilizarea unor mijloace de comunicare. Întâlnirile ar fi fost stabilite în mod direct, iar predarea ţigaretelor provenite din contrabandă s-ar fi realizat, de regulă, în diferite locaţii din municipiul Sfântu Gheorghe, acestea fiind depozitate în diverse autoturisme, care erau în aparenţă abandonate în anumite zone”, precizează IGPR.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate aproximativ 64.500 de ţigarete, 27.120 de lei și 6.000 de euro, un pistol cu aer comprimat, 15 butelii CO2, 65 de bile de cauciuc aferente, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

Un inculpat a fost arestat preventiv

În cursul zilei de 13 martie, procurorii DIICOT Harghita au dispus reținerea a doi membri ai grupării.

Sâmbătă, pe 14 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Harghita a dispus arestarea preventivă a unei persoane, pentru o perioadă de 30 de zile. Cel de-al doilea inculpat a fost plasat de procurorii DIICOT sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
3
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Digi Sport
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N22 FETITA OMORATA BATAIE-TEL FAKE 130326_00018
Fetița de 4 ani din Gorj, adusă în comă la spital de mama sa, a murit după aproape o lună. Mama și partenerul ei, în arest
politisti inarmati la perchezitii
Interlopi din clanul Cârpaci, acuzaţi că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi în Germania. Poliția a descins la locuința lor
deseuri canalizare
Gunoaiele din canalizare pun în pericol apa de la robinet. Tone de șervețele umede sunt adunate zilnic în stațiile de epurare
photo-collage.png (86)
Percheziții după violențele de la meciul Rapid – Petrolul. Amenzi de peste 90.000 de lei și 9 persoane duse la audieri
barza covasna
Povestea lui Gobi, barza care și-a petrecut iarna într-un sat din județul Covasna. Localnicii au adoptat-o: „Parcă am un copil”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
d trumo la microfon gestuiculeaza, steaguri sua in spate
Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. „S-ar putea să...
RAW INCENDIU BISERICA PRAHOVA 2 150326_00038
Incendiu puternic la o biserică din Prahova, în timpul slujbei de...
A portrait of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, killed in the opening salvo of a US and Israeli attack on Iran on February 28, is seen hanging on the wall of a destroyed building, the site of an Israeli airstrike in Beirut’s southern suburb of Haret Hr
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 16. Israelul anunţă un „val de...
Ultimele știri
Incendii puternice de vegetație în două județe din țară: zeci de hectare distruse de flăcări. Elicoptere Black Hawk trimise în sprijin
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 martie
Zelenski: Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Nu suntem în război cu Iranul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM...
Fanatik.ro
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Victor Angelescu îl distruge pe Cîrjan: „Nu ai cum să ajungi fotbalist mare! Există karma şi a simţit pe...
Adevărul
Ce se va întâmpla cu „blocurile comuniste” peste câteva decenii: „Unii cred că vor rezista la nesfârșit”
Playtech
Ce înseamnă cu adevărat „sfertul academic”? Expresia folosită greșit de mulți români
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: nu mai există nicio îndoială! Irakul merge până la capăt: momentul așteptat de 40 de ani
Pro FM
Kelly Clarkson, la 24 de ani de la participarea la emisiunea care i-a adus faima: „Nu am primit premiul, au...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă PSD iese de la guvernare în 2026
Newsweek
4 zile de foc pentru pensionari. Strategia in 2 pași prin care PSD vrea să crească pensiile. Pleacă Bolojan?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică