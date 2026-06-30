Percheziții în Bucureşti și alte 5 județe într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane-cisternă

Poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi şi Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti fac marţi 37 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Teleorman într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane-cisternă.

„Astăzi, 30 iunie, poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi şi Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti efectuează 37 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Teleorman, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, delapidare şi neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, constând în sustragerea, în formă continuată, de combustibili din vagoane-cisternă, respectiv însuşirea de diferite cantităţi de produse petroliere, lubrifianţi şi material rulant”, anunţă IGPR.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2025 - iunie 2026, poliţiştii au documentat activitatea infracţională a 35 de persoane fizice şi două persoane juridice, în două dosare penale, aflate sub supravegherea Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Sectorului 1 Bucureşti şi Buftea.

Prejudiciul este de aproximativ 10 tone de combustibili.

Activităţile au fost sprijinite de luptătorii Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin unităţi centrale şi teritoriale.

Editor : A.C.