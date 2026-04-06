Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de import ilegal de mașini de lux. Sunt vizate 15 autoturisme aduse cu acte falsificate

Procurorii şi poliţiştii au făcut cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar legat de importul a 15 autoturisme de lux din Andorra, pe baza unor acte de falsficate. Printre persoanele suspectate de comiterea faptelor se află şi doi cetăţeni străini.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat, luni, că poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurori au făcut cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar penal vizând săvârşirea unor infracţiuni de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată, fals în declaraţii în formă continuată şi complicitate la spălarea banilor, în formă continuată.

Faptele ar fi fost comise de către trei cetăţeni, un francez, un belgian şi un român, dar şi de o persoană juridică cu sediul în România şi au avut legătură cu importul unor autoturisme de lux din Andorra, în ţara noastră, potrivit News.ro.



„În zilele de 09.01.2026, 26.01.2026 şi 10.02.2026, în baza unor acte de provenienţă falsificate, suspecţii au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux - Aston Martin Volante DB18, Aston Martin DBS Volante, Porsche GT4RS Cayman, Aston Martin DB12 Volante, Porsche 992 Targa 4S, McLaren 750S Spider, Ford Mustang, Mercedes SL63 AMG, Audi RS6, Cupra Formentor, Porsche 911 Carrera, Porsche Macan GTS, Lotus Emira, Ineos Grenadier şi Dodge RAM, iar, aferent acestor operaţiuni, au disimulat adevărata provenienţă şi circulaţia ulterioară a bunurilor mobile importate, precum şi a sumelor de bani folosite atât pentru achiziţionarea lor, cât şi a celor obţinute din tranzacţionarea ulterioară a acestora”, au precizat procurorii.



Anchetatorii au menţionat că ulterior importului, în datele de 21 ianuarie 2026 şi 5 februarie 2026, persoane împuternicite de către persoana juridică să se ocupe de efectuarea formalităţilor necesare înmatriculării autovehiculelor importate „au întocmit şi prezentat reprezentanţilor D.R.P.C.I.V. declaraţii pe proprie răspundere conţinând date necorespunzătoare adevărului, acţionând, astfel, în scopul disimulării adevăratei provenienţe şi a circulaţiei ulterioare a bunurilor mobile importate, precum şi a sumelor de bani folosite atât pentru achiziţionarea lor, cât şi a celor obţinute din tranzacţionarea ulterioară a acestora”.

Cetăţeanul francez şi cel belgian au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată (5 acte materiale) şi spălarea banilor, în formă continuată (15 acte materiale, aferente importurilor celor 15 autoturisme). Ulterior, cei doi au fost plasaţi sub control judiciar, pentru 60 de zile, şi au obligaţia de a nu părăsi România.

„Pentru a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire autoturismelor de lux importate, în cauză, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, în prezent fiind efectuate demersuri în vederea aplicării efective a acesteia”, a mai transmis sursa citată.

