Live TV

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de import ilegal de mașini de lux. Sunt vizate 15 autoturisme aduse cu acte falsificate

Data publicării:
politist la perchezitii
FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Procurorii şi poliţiştii au făcut cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar legat de importul a 15 autoturisme de lux din Andorra, pe baza unor acte de falsficate. Printre persoanele suspectate de comiterea faptelor se află şi doi cetăţeni străini.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat, luni, că poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurori au făcut cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov,  într-un dosar penal vizând săvârşirea unor infracţiuni de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată, fals în declaraţii în formă continuată şi complicitate la spălarea banilor, în formă continuată.

Faptele ar fi fost comise de către trei cetăţeni, un francez, un belgian şi un român, dar şi de o persoană juridică cu sediul în România şi au avut legătură cu importul unor autoturisme de lux din Andorra, în ţara noastră, potrivit News.ro. 
 
„În zilele de 09.01.2026, 26.01.2026 şi 10.02.2026, în baza unor acte de provenienţă falsificate, suspecţii au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux - Aston Martin Volante DB18, Aston Martin DBS Volante, Porsche GT4RS Cayman, Aston Martin DB12 Volante, Porsche 992 Targa 4S, McLaren 750S Spider, Ford Mustang, Mercedes SL63 AMG, Audi RS6, Cupra Formentor, Porsche 911 Carrera, Porsche Macan GTS, Lotus Emira, Ineos Grenadier şi Dodge RAM, iar, aferent acestor operaţiuni, au disimulat adevărata provenienţă şi circulaţia ulterioară a bunurilor mobile importate, precum şi a sumelor de bani folosite atât pentru achiziţionarea lor, cât şi a celor obţinute din tranzacţionarea ulterioară a acestora”, au precizat procurorii. 
 
Anchetatorii au menţionat că ulterior importului, în datele de 21 ianuarie 2026 şi 5 februarie 2026, persoane împuternicite de către persoana juridică să se ocupe de efectuarea formalităţilor necesare înmatriculării autovehiculelor importate „au întocmit şi prezentat reprezentanţilor D.R.P.C.I.V. declaraţii pe proprie răspundere conţinând date necorespunzătoare adevărului, acţionând, astfel, în scopul disimulării adevăratei provenienţe şi a circulaţiei ulterioare a bunurilor mobile importate, precum şi a sumelor de bani folosite atât pentru achiziţionarea lor, cât şi a celor obţinute din tranzacţionarea ulterioară a acestora”.

Cetăţeanul francez şi cel belgian au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată (5 acte materiale) şi spălarea banilor, în formă continuată (15 acte materiale, aferente importurilor celor 15 autoturisme). Ulterior, cei doi au fost plasaţi sub control judiciar, pentru 60 de zile, şi au obligaţia de a nu părăsi România.

„Pentru a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire autoturismelor de lux importate, în cauză, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, în prezent fiind efectuate demersuri în vederea aplicării efective a acesteia”, a mai transmis sursa citată.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Veste groaznică pentru FCSB: Daniel Bîrligea! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Motivul pentru care motorina premium este mai ieftină. O nouă scădere a preţurilor se va observa la pompă...
Digi FM
Rețetă tradițională de drob de miel. Verdeața proaspăt tocată dă savoare preparatului nelipsit de pe masa de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”