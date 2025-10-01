Live TV

Percheziții în București și în 3 județe într-un dosar de furt de componente de la CFR Marfă. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro

Foto: Poliția Română

Mai mulți angajați ai CFR Marfă ar fi furat componente ale locomotivelor, dar și combustibil. Potrivit surselor Digi24, prejudiciul adus statului s-ar ridica la jumătate de milion de euro. S-au făcut percheziţii azi dimineață în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov, dar şi în Bucureşti, după ce conducerea CFR Marfă a reclamat furturile.

Sunt cel puțin 13 suspecți, iar o parte dintre ei au fost deja audiați. Surse Digi24 mai arată că angajații ar fi dus bunurile și combustibilii furați la firme private.

Optsprezece percheziţii au avut loc miercuri în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, după ce CFR Marfă a reclamat furt de componente ale locomotivelor şi de combustibil, fiind vizaţi angajaţi ai companiei.

„La data de 1 octombrie 2025, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pun în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov si în municipiul Bucureşti. Acţiunea vizează documentarea şi probarea activităţii infracţionale a unor angajaţi ai unei instituţii”, anunţă IGPR.

Surse apropiate anchetei afirmă că instituţia este CFR Marfă.

Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituţie, referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantităţi de combustibil.

„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Activităţile vizează descoperirea şi ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză”, precizează IGPR.

Acţiunea este desfăşurată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei Poliţiei Transporturi, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

